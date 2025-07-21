В Госдуме представлены перспективы развития туризма на Байкале

Комитет Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры провел в Иркутске круглый стол на тему развития туризма, модернизации инфраструктуры и подготовки кадров на Байкале.

«Очень важно было приехать лично, увидеть существующие проблемы, познакомиться с людьми, которые их решают – а это вся команда правительства Иркутской области, по возможности помочь им в их решении. К туризму здесь относятся не праздно, это направление, которое находится в приоритете у губернатора», - прокомментировал глава комитета Сангаджи Тарбаев.

Глава Приангарья Игорь Кобзев напомнил о высокой оценке со стороны федерального руководства, которую в прошлом году получил проект «Волшебный Байкал», инициированный регионом совместно с соседней Бурятией.

«Проект призван обеспечить качественное развитие туристической сферы и укрепить позиции региона как одного из ведущих направлений отдыха и оздоровления в стране. Особенно важно подчеркнуть, что наши усилия поддерживают самые высокие стандарты экологической безопасности и сохранения природы Байкала», – отметил губернатор.

Указанный проект состоит из двух локаций: туристской территории «Байкальская слобода» (недалеко от поселка Тальцы) и особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ) «Ворота Байкала» (Байкальск).

Еще одной темой для обсуждения на встрече стало восстановление причала в порт Байкале и причала «Рогатка». Для проведения этих работ требуется около 5,8 миллиардов рублей. При этом Иркутская область уже направила заявку на предоставление инфраструктурного кредита на сумму 3,7 миллиарда рублей.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представил министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву развитие инфраструктуры в Приангарье. Кроме того, Иркутская область в последнее время принимала и других федеральных министров. Например, министра здравоохранения России Михаила Мурашко, который изучил вопрос строительства и модернизации более 300 объектов первичной медико-санитарной помощи.