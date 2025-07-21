Блогер раскритиковала каменистые пляжи Сочи

Блогер сравнила сочинские пляжи с курортами Турции и Таиланда, отметив дискомфорт из-за крупной гальки. По ее мнению, высокая стоимость аренды лежаков не соответствует качеству отдыха.

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Автор известного блога о путешествиях «Дама с чемоданом» выразила резкое недовольство организацией пляжного отдыха в Сочи. Несмотря на восхищение природой и инфраструктурой города, она назвала местные пляжи «испытанием» из-за крупной гальки, сравнив береговую линию с «полосой препятствий».

По словам блогера, даже специальная пляжная обувь не спасает от дискомфорта — тонкие модели плохо защищают от острых камней, а плотные делают купание неудобным.

Особое недоумение вызвали расценки на аренду шезлонгов, достигающие 1000 рублей. Путешественница привела сравнение с зарубежными курортами: в Турции аналогичный сервис обходится в 100 рублей, а в Таиланде — около 250. Она предположила, что каменистые пляжи выгодны арендаторам, так как вынуждают туристов оплачивать дополнительные услуги.

Кроме того, блогер отметила близость железной дороги к морю в некоторых районах, что снижает комфорт отдыха, пишет sochi1.ru.

Хотя автор допускает существование в Сочи песчаных пляжей, она считает недопустимым, что их поиск становится сложной задачей для гостей города. По ее мнению, популярный российский курорт мог бы уделить больше внимания благоустройству береговой линии, чтобы составить конкуренцию зарубежным направлениям.