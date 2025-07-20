Стало известно о резком росте интереса к отдыху в российском городе
Интерес к отдыху в российском городе Геленджике резко вырос после возобновления авиаперелетов. Об этом стало известно из публикации газеты «Коммерсантъ».
По информации издания, количество бронирований отелей и туров с размещением в городе выросло сразу на десятки — по разным оценкам от 30 до 50 — процентов. Таким образом, курортный город поднялся сразу на 7 позиций в списке самых востребованных летних направлений: теперь Геленджик находится на 9-й строчке рейтинга.
Из-за роста популярности в отелях города выросла стоимость аренды — цены поднялись примерно на 4 процента.
Ранее сообщалось о проблемах при открытии аэропорта в Геленджике.