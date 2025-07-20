Что можно увидеть во время путешествия по реке Реж

Целых 10 локаций — настоящих природных и рукотворных чудес — посетили туристы из Екатеринбурга за один летний день. Живописные скалы над рекой Реж, подвесной мост, бирюзовый карьер, бурный водопад, старинные сельские храмы — оказывается, всё это можно увидеть всего за один день, если правильно выбрать маршрут.

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«Маршрут "Режевская кругосветка" — один из самых насыщенных локациями, — рассказал гид клуба активного отдыха "Душа Урала" Игорь. — Мы выезжаем на туристическом автобусе в 7 утра и возвращаемся в Екатеринбург в полдесятого вечера. За это время успеваем увидеть огромное количество красоты, а если позволяет погода, даже купаемся в реке. Режевской район славится очень красивой, по-настоящему уральской природой и богатой историей».

Первой локацией стал для путешественников Липовский карьер, из Екатеринбурга туристы доехали до него за два часа. Это место привлекает необычным, ярко-бирюзовым, цветом воды — на фоне карьера получаются красивые фотографии. По данным из открытых источников, водоём является самым глубоким в Свердловской области, его глубина — более 120 метров. Образовался он на месте заброшенного месторождения никеля, который здесь начали добывать в 30-е годы XX века. Разработку прекратили в начале 1990-х, огромные резервуары заполнились водой, а из-за состава почвы цвет воды приобрёл фантастический цвет. Вода меняет оттенки от ярко-синего до бирюзового и тёмно-зелёного — в зависимости о времени года и погоды. А ещё в этих местах когда-то добывали самоцветные камни – турмалины.

Отдохнув на берегу карьера, туристы отправились в село Кайгородское , где посетили Церковь Параскевы Пятницы. Село имеет богатую историю, основано в начале XVII века на берегу реки Шиловки. История храма берёт начало в середине XIX века, когда была заложена деревянная церковь чудотворной иконы Великомученицы Параскевы. В 80-х годах XIX века церковь была перестроена, а в 1900 году заложена новая каменная церковь. Закрыли её в 1940 году, а вновь вернули РПЦ в 1995-м, в полуразрушенном состоянии. До сих пор ведутся восстановительные работы.

Далее по программе туристы посетили Южаковский водопад на реке Амбарка, а затем — плотину в посёлке Нейво-Шайтанский.

В 16:00 приехали в красивое старинное село Арамашево, где сделали фотографии на Церковном камне и посетили Казанскую церковь.

Подробно об этом селе ИА «Уральский меридиан» ранее рассказывало.

Последней интересной локацией стало село Мироново с Георгиевской церковью, Мантуровым камнем и подвесным мостом через реку Реж. Основан этот населённый пункт в середине XVII века. На улицах можно увидеть несколько старинных каменных домов дореволюционной постройки. Главная достопримечательность села — заложенная в начале XIX века Георгиевская церковь. Храм выстроен в стиле сибирского барокко, редкого на Среднем Урале. Похожую по стилистике церковь можно увидеть в Нижней Синячихе — Спасо-Преображенский собор.

«Это путешествие можно сравнить с калейдоскопом — столько ярких и разнообразных впечатлений всего за один день, — поделилась впечатлениями екатеринбурженка Ольга. — Особенно мне понравился Липовский карьер — как будто из фантастического фильма, и старинные церкви — ощущение, что прокатились к ним на машине времени. И конечно, впечатлил водопад: на Урале их немного, поэтому особенно ценно было увидеть его в этот день. А ещё я впервые прошлась над водой по подвесному мосту — очень необычные ощущения. В очередной раз была поражена — насколько красива уральская природа!»

Из села Мироново туристы выехали в 7 вечера и уже в полдесятого вечера были дома.

ИА «Уральский меридиан» ранее писало о путешествии в Кунгур на Небесную ярмарку и о посещении Усьвинских столбов и Каменного города в Пермском крае.

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