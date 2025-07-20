В России стало больше туристов среди пенсионеров

Начиная с 2022 года в России наблюдается постепенное увеличение доли путешественников старше 60 лет. Согласно подсчетам сервиса OneTwoTrip, в 2022 году этот показатель составлял 6,4%, а к 2024-му вырос до 7,6%.

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Анализ заказов авиабилетов показывает, что доля путешествующих пенсионеров за последние несколько лет демонстрирует устойчивый рост. В 2022 году она составляла 6,4% от общего числа, увеличившись до 7,1% в 2023 году (прирост на 11%) и достигнув 7,6% в 2024-м (годовой прирост 7%).

По данным сервиса «Туту», предоставленного «Известиям», эта тенденция сохранилась и в 2025 году, когда число путешествий, совершенных пожилыми людьми, выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отмечает, что в целом наблюдается тенденция к «омоложению» аудитории путешественников, однако количество поездок, забронированных лицами старшего поколения, также продолжает расти.

Наиболее активными путешественниками являются жители Москвы и Московской области, на которых, по информации «Туту», приходится почти четверть всех поездок (24%). Также активны туристы старше 60 лет из Краснодарского края (10%), Санкт-Петербурга (9%), Ростовской области (3%) и Ставропольского края (2%).

Пожилые россияне предпочитают путешествовать в теплое время года: летом, весной и осенью. Зимние месяцы, по данным OneTwoTrip, не пользовались особой популярностью у этой возрастной группы в последние три года.

В 2022 году наибольшая доля поездок россиян старше 60 лет приходилась на осень (30,3%), за которой следовали лето (27,4%), зима (22,7%) и весна (19,6%).

Однако в 2023 году ситуация изменилась, и наиболее популярным временем для путешествий стало лето (30%). Осень заняла второе место (25,9%), а весна – третье (23,5%). Зимой путешествовали только 18,8% клиентов. В 2024 году летом отправились в путешествие 27,8% клиентов старше 60 лет, а весной – 26%. Осень выбрали 25,3% россиян, а зиму – 20,9%, сообщили в OneTwoTrip.

Руководитель отдела маркетингового анализа «Туту» Ольга Котельникова отмечает, что пожилые люди чаще предпочитают путешествовать поездом. По ее словам, 74% россиян старше 60 лет выбирают поезд для поездок по России. За границу на поездах ездят реже, но все равно довольно часто – 41%. В целом, железнодорожный транспорт лидирует, его выбирают в 65% случаев. Далее идут самолеты (19% поездок) и автобусы (16%).

По данным OneTwoTrip, растет не только спрос, но и продолжительность поездок у старшего поколения. Если в 2022 году средняя продолжительность отдыха составляла 11,1 дня, то в 2023 году она увеличилась до 12,1 дня, а в 2024 году – до 12,8 дня.

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