Туристам посоветовали изучить альтернативные маршруты в Крым

Российский союз туриндустрии (РСТ) посоветовал туристам изучить альтернативные маршруты в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным союза, перед Крымским мостом со стороны Тамани образовалась крупная пробка. Так, на участке в несколько километров скопилось около тысячи автомобилей.

«Российский союз туриндустрии рекомендует путешественникам рассмотреть альтернативные способы проезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты», — заявили в РСТ.

Ранее 20 июля стало известно о задержке 132 поездов из-за атаки БПЛА под Ростовом-на-Дону. При этом время задержек составило от 33 минут до 15 часов.