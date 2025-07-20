Топ-10 направлений, куда выгодно отправиться на поезде в августе

Аналитики «Яндекс Путешествий» проанализировали данные по поиску и бронированию ж/д билетов и назвали самые выгодные и востребованные направления в августе. RT ознакомился с результатами исследования.

Прежде всего эксперты включили в рейтинг посёлок Шепси (средняя стоимость билета по стране — 1225 рублей).

«Он находится на юге Туапсинского района, где Чёрное море встречается с Кавказскими горами у устья одноимённой реки», — добавили специалисты.

Далее следует посёлок городского типа Дагомыс (средняя стоимость билета — 1390 рублей).

«Дагомыс привлекает туристов чайными плантациями, широкими галечными пляжами и возможностями для хайкинга», — рассказали в компании.

Кроме того, в топ направлений вошла Вязьма — средняя стоимость билета составила 1490 рублей.

«Старинный русский город‑крепость, где можно увидеть Спасскую башню XVII века и колоритный памятник русскому лаптю, а также попробовать битый пряник», — поделились в сервисе.

Помимо этого, согласно исследованию, в топ направлений вошли Кинешма (2290 рублей), Славгород (2490 рублей), Великие Луки (2730 рублей), Псков (2875 рублей), Комсомольск-на-Амуре (2905 рублей), Октябрьский (2955 рублей) и Балашов (3080 рублей).

«Все эти направления не на слуху у массового туриста, но именно в них скрыта прелесть железнодорожных путешествий по России: будь то индустриальное прошлое, памятники деревянного зодчества или неожиданные маршруты вроде чайных плантаций», — заключили аналитики.

Ранее аналитики «Яндекс Путешествий» рассказали о пяти направлениях для пляжного отдыха в России у рек и озёр.