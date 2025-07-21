В АТОР опровергли информацию о наплыве европейских туристов в Калининград

В Ассоциации туроператоров России прокомментировали сообщения о массовом въезде туристов из Европы в Калининград. По данным организации, основной поток составляют индивидуальные путешественники и россияне, проживающие за рубежом.

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В Ассоциации туроператоров России опровергли информацию о значительном увеличении числа туристов из Германии и Польши в Калининградской области. По данным организации, речь идет преимущественно об индивидуальных поездках, а не о массовом организованном турпотоке.

В АТОР подчеркивают, что текущая ситуация не соответствует сообщениям о «туристическом буме», распространяемым некоторыми СМИ, пишет ria.ru.

Как пояснил директор туркомпании «Балтма турс» Михаил Друтман, среди прибывающих в регион преобладают россияне, проживающие в Европе и возвращающиеся на родину для посещения родственников или решения личных вопросов.

«Это не туристы в классическом понимании, а скорее соотечественники, использующие Калининград как перевалочный пункт», — отметил он.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о длинных очередях на въезде в Калининградскую область, которые якобы связаны с возросшим интересом европейцев к российским курортам. Однако, по мнению экспертов, реальная причина пробок — сезонное увеличение числа частных поездок, а не активность зарубежных туроператоров.

В АТОР также добавили, что масштабного роста бронирований отелей через иностранные платформы не наблюдается.