«Три раза пропустил поезд». Иностранные туристы высказались о российском метро

Тревел-блогерша узнала, что метро удивляет иностранцев в России чаще всего. Об этом девушка сообщила в своем блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По сообщению блогерши, побывавшие в России путешественники поражаются красоте и чистоте местного метро.

«У нас метро — это просто утилитарные дыры в земле с рельсами. Серые, грязные, с граффити. А тут каждая станция как произведение искусства. И главное — чисто! В нашем метро крысы бегают по рельсам, это норма», — такими впечатлениями поделилась жительница Нью-Йорка.

Турист из Испании отметил, что может точно рассчитать время путешествия из-за регулярного движения составов в часы пик. Также иностранцам нравится безопасность в вагонах и на станциях.

«В парижском метро я прячу телефон в карман. В нью-йоркском вообще стараюсь не доставать. А в Москве все спокойно сидят с айфонами», — отметил француз.

Однако железные дороги и расписание пассажирских поездов, напротив, расстраивают гостей страны.

«Я три раза пропустил поезд, пока не понял систему. Купил билет на 15:30, пришел к трем часам дня — а поезд уже ушел два часа назад», — отметил немец, не знающий, что российские вокзалы везде работают по московскому времени.

Ранее россиянка побывала в Узбекистане и раскрыла истинное отношение местных жителей к своим соотечественникам. По ее словам, жители страны Центральной Азии часто спрашивают у туристов, откуда они приехали.