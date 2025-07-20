Туристические автобусы хотят пустить на выделенные полосы

Минтранс предложил предоставить регионам право самостоятельно определять перечень автобусов, которые смогут передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

В настоящее время такое право есть лишь у городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Предполагается, что инициатива позволит каждому региону принимать решения с учетом своей специфики, городской инфраструктуры и потребностей жителей, в том числе для облегчения движения экскурсионному транспорту.