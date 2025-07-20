Появился список отмененных в московских аэропортах рейсов

Аэропорт Пулково опубликовал список из 16 отмененных рейсов авиакомпании «Россия». Список появился в Telegram-канале аэропорта.

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По информации пресс-службы аэропорта, одиннадцать рейсов были отменены в московском аэропорту Внуково, еще пять — в Шереметьево.

Список отмененных рейсов:

FV6013

FV6007

FV6009

FV6025

FV6027

FV6031

FV6011

FV6037

FV6520

FV6090

FV6960

FV6960

FV6520

FV6090

FV6428

FV6094

Ранее сообщалось, что рейс Москва — Минеральные Воды приземлился после почти 20 часов задержки.