Появился список отмененных в московских аэропортах рейсов

Lenta.ru

Аэропорт Пулково опубликовал список из 16 отмененных рейсов авиакомпании «Россия». Список появился в Telegram-канале аэропорта.

Появился список отмененных в московских аэропортах рейсов
© ТАСС

По информации пресс-службы аэропорта, одиннадцать рейсов были отменены в московском аэропорту Внуково, еще пять — в Шереметьево.

Список отмененных рейсов:

  • FV6013
  • FV6007
  • FV6009
  • FV6025
  • FV6027
  • FV6031
  • FV6011
  • FV6037
  • FV6520
  • FV6090
  • FV6960
  • FV6960
  • FV6520
  • FV6090
  • FV6428
  • FV6094

Ранее сообщалось, что рейс Москва — Минеральные Воды приземлился после почти 20 часов задержки.