Маршрут выходного дня: что посмотреть в Тейково

Небольшой городок Тейково станет приятным дополнением для любого маршрута путешествия по Ивановской области. Как и большинство мест рядом с Иваново, город исторически связан с ткацкой промышленностью и здесь до сих пор работает Тейковский хлопчатобумажный комбинат. Здесь сохранилась историческая застройка, красивый Дворец культуры на площади Ленина, Ильинская и Никольская церкви, усадьба купцов Каретниковых, сосновый парк в микрорайоне Красные Сосенки. Есть музей военной техники под открытым небом и благоустраивается набережная реки Вязьма. Рассказываем про главные достопримечательности Тейково.

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Тейково

Тейково впервые упоминается в жалованной грамоте 1538/39 года. Расположение на реке Вязьме и на пересечении торговых путей сделало село крупным торговым центром. В 1787 году купцом Петром Каретниковым здесь было основано ручное ситценабивное производство. Дело продолжил его сын, затем внук, который серьёзно занялся развитием мануфактуры. В 1921 году предприятие носило название «Тейковская мануфактура» и было одним крупнейших в области. В 1931 году оно стало называться «Тейковский хлопчатобумажный комбинат», который и сейчас входит в число крупнейших предприятий отрасли. Статус города Тейково получило в 1918 году. С 1961 года город известен как место базирования войск РВСН (ракетные войска стратегического назначения).

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Тейково 270 км пути по трассе М-7, если ехать через Ногинск, Покров, Владимир и Суздаль. Если поехать по Щёлковскому шоссе через Черноголовку, Киржач и Юрьев-Польский, то путь составит 250 км. От Иваново до Тейково всего 30 км.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Площадь Ленина

Центральная площадь Тейково – площадь Ленина. Для небольшого городка она впечатляет размахом. Здесь расположен Дворец культуры им. В. И. Ленина, построенный в стиле эклектического классицизма с колоннадой, и памятник Ленину. Дворец культуры открыл свои двери в ноябре 1957 года как профсоюзное учреждение культуры Тейковского хлопчатобумажного комбината. Также на площади Ленина вы увидите усадьбу Каретниковых, основателей хлопчатобумажного комбината. Сейчас здесь располагается администрация района.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Ансамбль Ильинской и Никольской церквей

Храмовый комплекс, изначально находившийся на центральной площади Тейково, сейчас отделён от неё жилым домом, построенным в 1950-е годы. Храм Ильи Пророка был возведён в 1773 году и является уникальным произведением русской архитектуры – храмом «иже под колоколы» (храмом под колоколом). Главная особенность его композиции – колокольня, размещённая непосредственно над храмовым помещением. Рядом с Ильинской церковью находится храм во имя Святителя и Чудотворца Николая, заложенный в конце 1770-х годов. В XIX веке церковь была отреставрирована и переделана и стала больше похожа на базилику. Чертежи привёз из Венеции фабрикант Каретников.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Троицкая часовня

Когда-то рядом с этими двумя храмами стояла Троицкая церковь. В 1927 году она была закрыта, а в 1950-е годы на месте храма был построен тот самый жилой дом, что отгораживает оставшиеся храмы от площади Ленина. Позднее рядом с этим домом в память о разрушенной Троицклй церкви была построена Троицкая часовня.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Старинные здания

Прогулка по центру Тейково, Октябрьской улице, познакомит вас со старинными зданиями. Вы увидите дом купцов Захаровых, дом купца Зюзина, где сейчас располагается Музей истории города Тейково, поместье купцов Дегтярёвых, здание богадельни и т.д.

© Nikola0909 / Wikipedia.org

© Pavel Y.

© Pavel Y.

Тейковский ХБК

Посмотреть на текстильное предприятие с более чем двухвековой историей можно на Сергеевской улице – именно здесь располагается Тейковский ХБК (хлопчатобумажный комбинат). Первоначально фабрика находилась на территории усадебного комплекса Каретниковых, а с расширением объёма выпуска продукции и внедрением новых технологий постепенно переехала в новые производственные корпуса на левый берег Вязьмы.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Коровий мост

Если от площади Ленина пойти по 1-й Красной улице и повернуть направо, вы найдёте пешеходный мост через Вязьму с живописными видами и Мытилку - традиционную хозяйственную постройку для выполаскивания тканей.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Парк Красные сосенки

А самые живописные виды в Тейково вы увидите в парке Красные сосенки (2,5 км от площади Ленина, микрорайон Красные сосенки). Этот парк культуры и отдыха расположен в сосновом бору у Генеральского пруда. Здесь прошли работы по благоустройству и появились амфитеатр, небольшая сцена, симпатичные тропинки.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Набережная реки Вязьма

Рядом с парком Красные сосенки есть ещё одна благоустроенная зона отдыха – парк под названием Набережная реки Вязьма с пирсами для отдыха, скамейками, детской площадкой и т.д.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Дом культуры Российской Армии

C 1961 года в Тейково базируются войска РВСН и до недавнего времени военный микрорайон Красные сосенки, был закрытым. Сейчас здесь можно посетить не только красивый и уютный парк и набережную, но и приятный сквер у Дома культуры Российской Армии. Рядом – Георгиевская часовня.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Парк Патриот

Слева от ДК Российской Армии находится интересный музей военной техники под открытым небом – Парк патриот. Здесь представлены российская разведывательная химическая машина РХМ-6, тяжёлый военный тягач КЗКТ-74281, ГАЗ-66 Р-142, авторемонтная мастерская ЗИЛ-131 МТО-АТ и др.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова