Пассажиры поделились впечатлениями от нового аэропорта Геленджика

Впечатлениями от нового аэропорта Геленджика поделились пассажиры. Один из туристов рассказала, что при погрузке и разгрузке было весьма комфортно. По его словам, при поездке на машине пришлось бы долго простоять в пробках.

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Кстати, за первым самолетом, который полетел в Геленджик, очень много людей следили в приложении для отслеживания полетов.

В современном аэропорту, где приземлился борт, его встретили аплодисментами. Новый аэропорт называют не только достопримечательностью Геленджика, а событием, которое изменит жизнь города-курорта.

Так, спрос на бронирование номеров в отелях вырос на треть за пару дней до отправления авиарейса. Психолог Ирина Березина сообщила РЕН ТВ, что туристы едут в Геленджик для восстановления и прокачки себя.

Руководитель одного из курортных отелей Артем Гульян рассказал, что надеются на увеличение числа отдыхающих.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, аэропорт Геленджика сможет увеличить пассажиропоток в 2026 году минимум в 2 раза.

Напомним, что 18 июля в аэропорту Геленджика приземлился первый за последние три года прямой рейс из Москвы. Билеты на борт раскупили в первые дни продаж. Авиарейс будет выполняться ежедневно.