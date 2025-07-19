В Анапе туристам предложили альтернативные виды отдыха

Экологическая катастрофа в Анапе, которая ограничила доступ к морю, буквально подтолкнула к развитию альтернативных видов отдыха, пользующихся популярностью у туристов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Михаила Зарицкого, речь идет о гастро-, эно- и экотуризме, а также оздоровительном и событийном.

«Отельный отдых также пользуется спросом. Город - краевой лидер по количеству объектов, которые работают по системе "все включено", на территории курорта их 68. Такие отели располагают всем необходимым, чтобы интересно провести время, не покидая территорию», — рассказал он.

В этом году в Анапе открыты 1,6 тысячи средств размещения, из которых в 60 процентах есть бассейны, аква- и спа-комплексы, а также 38 объектов турпоказа, включая два новых. Среди интересных локаций - "Аллея Памяти", Кипарисовое озеро, живописные горы, каньон, Савина и Лобанова щель, находящиеся на территории заповедника "Утриш".

Самое популярное направление экскурсий - эногастрономическое. За последние несколько лет количество посетителей виноделен увеличилось в два раза. Неудивительно, ведь в Краснодарском крае из 30 объектов винного туризма половина расположена в Анапе и Темрюкском районе. Кроме виноделен, посетителей ждут сыроварни, улиточные и устричные фермы, рыбные хозяйства.

Популярностью пользуется и масштабная событийная программа. Например, в сентябре состоится кинофестиваль "Киношок", а также город-курорт станет одной из площадок традиционного эногастрономического фестиваля "Черноморская винная неделя".

Кстати, после возобновления работы аэропорта в Геленджике Анапа ожидает дополнительный приток туристов. Расстояние между городами всего 86 километров, а дорога проходит вдоль живописного Черноморского побережья.