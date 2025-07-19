Тысячи медуз захватили побережье Азовского моря

© Вечерняя Москва

Тысячи медуз заполонили прибрежные воды Азовского моря в Краснодарском крае. Об этом в субботу, 19 июля, пишет портал 93.ru.

По его информации, сильнее всего от нашествия морских животных пострадали пляжи поселка Пересыпь, который находится в 20 километрах от Темрюка.

Эколог Вениамин Голубитченко уточнил, что «атаковавшие» Азовское море медузы относятся к отряду корнеротов. Их большое количество обусловлено юго-западным ветром, который дул последние два дня — он и прибил медуз к берегу.

Специалист предупредил, что такая медуза может серьезно ужалить, оставив ожоги, если человек плотно соприкоснется с ней в воде, передает издание.

Корнерот — самая ядовитая медуза Черного моря. Она достигает 80 сантиметров в диаметре и весит более 10 килограммов. Ее щупальца покрыты мощными стрекательными клетками, а при контакте возможны волдыри, озноб, головная боль и лихорадка. Однако опасность представляет и другой обитателя моря — аурелия.

Купание в море сразу после шторма или сильного ливня может серьезно навредить здоровью и привести к тяжелым, а в некоторых случаях — необратимым последствиям.