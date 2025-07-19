Названо количество задерживающихся на пути в Крым поездов

На пути следования в Крым задерживаются шесть поездов «Таврия», из Крыма — восемь, сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» в Telegram-канале.

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В компании отметили, что время задержки поезда в пути может измениться. На пути в Крым задерживаются поезда №75/76 Омск — Симферополь, №97/98 Москва — Симферополь, №17/18 Москва — Симферополь, №67/68 Москва — Симферополь, №177/178 Санкт-Петербург — Симферополь и №91/92 Москва — Севастополь.

Из Крыма задерживаются поезда №17/18 Симферополь — Москва, №27/28 Симферополь — Москва, №163/164 Феодосия — Москва, №473/474 Симферополь — Смоленск, №7/8 Севастополь — Санкт-Петербург, №179/180 Евпатория — Санкт-Петербург, №167/168 Симферополь — Москва и №173/174 Евпатория — Москва.

Время задержи поездов составляет от 1 до 10,5 часа.

Ранее 19 июля сообщалось, что два состава были обесточены на станции Лихая в Ростовской области из-за обрыва линии электропередачи после атаки беспилотных летательных аппаратов. Позже движение на участке на перегоне Лихая — Замчалово восстановили.