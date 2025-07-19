Эксперты заявили о подорожании аренды жилья для туристов на Черном море

За год цены выросли на 15% — в среднем до 5,5 тыс. рублей за сутки.

Как рассказали ТАСС аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру, в среднем туристы едут на курорты Чёрного моря на шесть дней и тратят на аренду 33 тыс. рублей.

Согласно исследованию, самые высокие цены в Сириусе (в среднем 7 150 рублей за сутки), Геленджике (6 110 рублей) и Сочи (5 870 рублей).

Также высокий ценник в Дагомысе (5 740 рублей), Ялте (5 460 рублей), Пицунде — 5 290 рублей, Лазаревском (5 260 рублей), Адлере (5 220 рублей), Кабардинке (5 060 рублей).