Турэксперт рассказала о пяти необычных этнопарках в России

Этнопарки или, иначе говоря, этнодеревни – это воссозданные поселения, где можно познакомиться с культурой, бытом и традициями разных народов России. Некоторые из них малочисленные, и знаем мы о них совсем немного. Но тем интереснее: турэксперт Екатерина Васильева выбрала пять этнопарков, куда будет любопытно заглянуть туристу.

"Шорский улус Кезек". Кемеровская область

Архитектурно-этнографический комплекс "Шорский улус Кезек" располагается на территории музея-заповедника "Томская Писаница", известного древними петроглифами (наскальными изображениями). Шорцы – тюркоязычный народ, проживающий на юге Кемеровской области. По данным переписи населения 2021 года, на территории России их осталось 10 507 человек.

В "Томской Писанице" можно увидеть комплекс подлинных жилищ шорцев конца XIX – начала XX веков: жилой дом зажиточного шорца, летнюю кухню, амбары, баню, скотный двор и дом шамана. Несмотря на то что к началу XX века большинство представителей этого народа официально исповедовало православие, шаманство и еще более архаичные культы (например, огня, гор и других), до сих пор занимают важное место в их духовной жизни. Посещать этнографический комплекс интереснее с экскурсией. Там расскажут о шаманских обрядах, кузнецком мастерстве шорцев и дадут подержать в руках древнее охотничье ружье.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Кемерова – около 4,5 часа в пути в одну сторону и от 30 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Оттуда на автобусе до остановки "Музей "Томская Писаница" чуть больше часа в пути и от 162 рублей за билет в одну сторону. Вход в заповедник – 500 рублей в будни и 600 рублей в выходные, экскурсия – 2 000 рублей за группу до 10 человек (если туристов больше, то оплата с каждого участника: 200 рублей взрослый билет, 100 – детский).

Славянская деревня Х века. Новгородская область

Это музей под открытым небом в поселке городского типа Любытино, в котором с исторической точностью воссоздали славянское поселение IX–X веков. Территория современного населенного пункта в те времена была важным центром: княгиня Ольга собиралась установить здесь великокняжескую власть. На этом месте располагалась резиденция славянских князей с дружинами, и именно сюда привозили дань, собранную с зависимых территорий.

В наше время постройки комплекса возводили по материалам археологических исследований, учитывая архитектуру, расположение и размеры. Сегодня здесь получится увидеть четыре жилых дома, амбар, гумно, клеть, кузницу и пекарню. Рассматривая эти строения, можно заметить, например, что в тех постройках не было окон, а дома строились такими низкими, что зайти в них удастся, только наклонившись. Все это было делалось для сохранения тепла. Также для обогрева использовали печки каменки, для которых искали камни подходящей формы, а топили дома по-черному.

Как добраться и сколько стоит: ночной поезд до Великого Новгорода – 9 часов в пути и от 2 600 рублей за билет в одну сторону, оттуда на электричке до Любытина (5 часов 40 минут в пути и от 859 рублей за билет в одну сторону). Входной билет – 100 рублей для взрослых и 30 рублей для школьников и студентов, с экскурсией – 300 и 100 рублей соответственно.

Выставочный комплекс "Атамань". Краснодарский край

Еще один музей под открытым небом, правда, он представляет собой казачью станицу в натуральную величину. Именно здесь на Таманском полуострове в 1792 году высадились первые переселенцы из Запорожской Сечи, с которых и началась история современной Кубани и кубанского казачества. На территории комплекса воссозданы улицы и подворья: можно зайти в хату пекаря или цирюльника, посетить постоялый двор, подворье пивовара или кашеварню. В местных харчевнях готовят борщ с салом, голубцы и фирменные вареники, а по выходным регулярно проводят традиционные праздники и фестивали. Каждую субботу, например, можно увидеть джигитовку – казачье искусство верховой езды, представление входит в стоимость входного билета.

Как добраться и сколько стоит: ближайший железнодорожный вокзал находится в Анапе: в пути из Москвы от 21 часа и от 5 тысяч рублей за билет в одну сторону, оттуда около часа на автобусе до автостанции "Тамань", далее чуть больше двух километров пешком или на такси. Входной билет для взрослых в понедельник и вторник – 700 рублей, со среды по воскресенье – 800 рублей, для детей – 450 и 500 рублей соответственно.

Этнографический музей под открытым небом "Торум Маа". Ханты-Мансийск

"Торум Маа" переводится с мансийского языка как "Священная земля". Этот музей представляет исторически достоверную реконструкцию быта обских угров. Что любопытно, музей организовали сами носители древней культуры – потомки древних ханты и манси. Здесь можно увидеть летние и зимние поселения обских угров, действующее святилище, охотничью тропу с ловушками и подлинные предметы быта и религиозных культов.

Несколько раз в год здесь устраивают традиционные праздники. Особой популярностью пользуется Вороний день, который знаменует конец зимы, а ворона считается первым вестником весны.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Ханты-Мансийска – 3–3,5 часа в одну сторону в пути и от 21 тысячи рублей за билеты туда и обратно, музей находится в черте города в пешей доступности от центра. Входной билет для взрослых – 100 рублей, для детей до 18 лет – бесплатно, с экскурсией – 500 и 250 рублей соответственно.

Музей-заповедник "Лудорвай", Удмуртия

Этнопарк расположен на бывшей территории русского починка Ильинка. Здесь на площади 59 гектаров можно увидеть жилища северных, центральных и южных удмуртов, причем усадьба южных удмуртов – интерактивная, где можно в том числе попробовать традиционные мясные ватрушки – перепечи и пышные дрожжевые блины – табани.

Кроме того, на территории есть ветряная мельница, амбар для хранения зерна, пасека и родовая языческая молельня – бадзым куала. В каждой постройке расположены экспозиции с домашней утварью, одеждой и предметами культов, а экскурсоводы расскажут желающим об особенностях местного быта и ритуалах.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Ижевска – 1,5 часа в одну сторону и в среднем от 11 тысяч рублей за билеты туда и обратно, далее на автобусе около 20 минут до остановки "Поворот на Лудорвай", билеты – от 50 рублей в одну сторону; входной билет для взрослых – 200 рублей, но учтите, что зайти в усадьбы без экскурсовода не получится. Обзорная экскурсия – 450 рублей для взрослых, 300 рублей – для студентов и 250 рублей – для школьников. Записываться на экскурсии нужно минимум за три дня.