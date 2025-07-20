ФПК: 20 июля отправление ряда поездов пройдет по измененному расписанию

Отправление ряда поездов 20 июля пройдет по измененному расписанию из-за происшествия в Ростовской области. Об этом говорится в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК). "N460 Адлер – Тамбов отправление в 12:30; N100 Адлер – Санкт-Петербург отправление в 13:10; N358 Имеретинский Курорт – Уфа отправление в 15:20;N 12 Москва – Анапа отправлением в 15:50; N 304 Сухум – Москва отправлением в 17:20; N233 Москва – Новороссийск отправление в 18:10", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, движение поездов также изменили по маршруту Санкт-Петербург – Анапа, отправление пройдет в 19:26, поезд Москва – Грозный пройдет в 21:35, Москва – Адлер в 22:45, а поезд N109 Москва – Анапа отправится в 22:50. На данный момент специалисты делают все возможное для сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов. О всех изменениях пассажиров проинформируют по SMS. В Ростовской области ранним утром 19 июля временно приостановили движение десятков поездов дальнего следования из-за падения обломков беспилотника. Как объяснили в РЖД, фрагменты БПЛА повредили контактную сеть. Из-за этого на юге России произошел железнодорожный коллапс. Для координации работы по ликвидации последствий организовали оперативный штаб.