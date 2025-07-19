Открытие аэропорта в Геленджике поможет перераспределить турпоток

Открытие аэропорта в Геленджике после длительного перерыва позволит перераспределить туристический поток на Черноморском побережье в пользу менее загруженных и более доступных курортов. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора De Luxe курорта "Лучи" Ольга Нарт.

"Открытие аэропорта в Геленджике - существенное подспорье для всего региона. Упростив доступ на побережье Черного моря, особенно для жителей Сибири, Поволжья и Центральной России, это позволит перераспределить туристический поток в пользу более доступных и менее перегруженных, чем тот же Сочи, курортов", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, эффект от открытия аэропорта не ограничится одним Геленджиком.

"Новый транспортный узел становится удобной точкой входа для туристов и покупателей, направляющихся в Новороссийск, Анапу и другие южные города", - отметила Нарт.

В пятницу, 18 июля, первый с 2022 года регулярный рейс из Москвы вылетел в Геленджик после снятия ограничений на работу аэропорта. Воздушное пространство над аэропортомв Геленджике было закрыто из соображений безопасности с 24 февраля 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность. По решению Росавиации с 10 июля 2025 года был отменен NOTAM (соответствующее извещение летному составу, запрещающее полеты в аэропорт Геленджик). 11 июля аэропорт сообщал, что службы провели работу по подготовке к обслуживанию.