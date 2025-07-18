Что будет с детскими местами в поездах, которые так и не заняли

Появилось официальное подтверждение, что незанятые места в поездах, купленные по детскому тарифу, будут возвращаться в продажу. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Федеральная пассажирская компания. Несмотря на то что вопрос о нововведениях в последние дни задавался туристами часто, к нему не стали привлекать много внимания. Информацию об изменениях в правилах поместили в конец сообщения о покупке новых детских вагонов. Также разъяснять новые нормы начали в комментариях в соцсетях РЖД.

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В обоих случаях ссылаются на п. 92 правил перевозок, согласно которому дополнительные места без занятия их другими пассажирами необходимо оплачивать по полному тарифу. После выявления свободных мест, купленных по более низкому детскому прайсу, сотрудники поездной бригады предложат пассажирам доплатить разницу до взрослого по актуальному на момент посадки в поезд тарифу. В случае несогласия места будут возвращены в продажу.

Правила возврата денежных средств в этом случае будет как в случае опоздания на поезд. Готовы вернуть сумму за минусом стоимости плацкарты. Но для этого обращение принимается только в течение 12 часов «в билетной кассе на станции отправления пассажира».

Кстати, как разъясняют эсэмэмщики РЖД в ответах пассажирам, вариант «ребенок подсядет по пути» не пройдет. Сесть на другой станции по ходу купленного маршрута можно только всем пассажирам из бронирования с детским билетом.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы начали жаловаться на новое правило в поездах.