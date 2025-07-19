Во сколько туристам обойдется отдых в Геленджике

На поездку придётся раскошелиться. В Ассоциации туроператоров России рассказали, во сколько обойдётся путешественникам проживание в отелях Геленджика после открытия местного аэропорта. На сегодняшний день средняя стоимость забронированной ночи в отелях города составляет 8,8 тысячи рублей.

© Чемпионат.com

В Ассоциации отметили, что только за последнюю неделю количество бронирований в Геленджике выросло на 30%. При этом опрос организации показал, что только 15% туристов готовы провести отпуск там даже при условии работающего аэропорта.

Напомним, воздушная гавань Геленджика возобновила работу 10 июля. Аэропорт был закрыт больше двух лет. Теперь летать туда будут несколько авиакомпаний, в числе которых «Аэрофлот» и S7. Стоимость билетов составляет около 17 тысяч рублей в одну сторону.