Турагенты ответили, готовы ли они использовать мессенджер Max

Многие туристы и турагенты пока не готовы переходить на новый российский мессенджер Max, разработанный компанией VK. Сейчас он находится на стадии бета-тестирования.

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Сегодня замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что Max займет место WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которому пора готовиться к уходу с российского рынка. А его коллега Антон Немкин добавил, что включение WhatsApp в список программного обеспечения из недружественных стран и его исчезновение из цифрового пространства России лишь вопрос времени.

В связи с этим мы спросили подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», готовы ли они перейти на новый мессенджер. Оказалось, что каждый сотый Мax уже установил, еще 7% не прочь его попробовать. «Мax скачал, очень похож на Телеграм». «Установил, глянул: текст передает, фотки отправляет, смайлики тоже... Что еще нужно?»

А 42% ответили: «Нет». Причины такой категоричности разные. Одни не хотят расставаться с WhatsApp, считая, что «лучше него пока ничего не придумали в мире».

«Как пользовался WhatsApp, так и буду – все блокировки элементарно обходятся. А этот Мах ставить не буду из принципа».

Другие пока не в восторге от нового сервиса:

«Мне не нравится: скачала себе, но по оформлению что-то не очень».

А кто-то вообще о мессенджере слышит впервые.

Не готовы с ним работать и турагенты.

«Не верю в российские технологии: будет падать, как все госсайты. VK уже оттолкнул от себя своими обновлениями – пользователей не слышат», – написала одна из участниц чата для профессионалов туризма «Курилка 2.0».

«Установил еще месяц назад этот Мах, но пока без пользы», – отмечает другой.

Каждый четвертый участник опроса делать выбор пока не торопится:

«Поживем – увидим».

А часть туристов и турагентов отмечают, что для них со сменой WhatsApp на Мах ничего не изменится:

«Пользуюсь только Телеграмом – он удобнее. И новости, и переписка сразу».

Напомним, с 1 июня 2025 года в России введен запрет для госструктур, компании с госучастием, платежных операторов и ряда других организаций на обмен любой информацией с потребителями через мессенджеры, находящиеся под иностранной юрисдикцией.

Ранее TourDom.ru разбирался, грозят ли штрафы за нарушение этого закона представителям турбизнеса.