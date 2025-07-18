Туркомпании недовольны продажами в 2025 году

По последним результатам «переклички» турагентов значительная часть участников недовольны продажами туров и оценивают сезон как не самый удачный. Мы решили разобраться, какие факторы сейчас сказываются на спросе.

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Против него, очевидно, работает наблюдающийся сейчас в нашей стране общий спад потребительской активности. Красноречивые цифры на этот счет привел в недавнем интервью каналу «Россия-24» экономист Михаил Задорнов (в 1997–1999 годах он занимал пост министра финансов РФ. – Ред.): с начала года в РФ продано на 26% меньше легковых автомобилей, чем за тот же период 2024-го, спад продаж бытовой техники – холодильников и стиральных машин – 10%. Снижение реализации новостроек составляет 40%, добавляет к этим данным Роман Еремян, директор Центра стратегического анализа и разработок Союза туризма и гостеприимства. Туризм – одна из сфер «экономики потребления», поэтому общий спад спроса, по всей видимости, сказывается и на нем.

Еще один фактор, который может стимулировать граждан откладывать турпоездки, – высокие ставки по депозитам. У людей сейчас есть возможность разместить накопления на несколько месяцев под 18–20% годовых, а отдых перенести, например, на конец летнего сезона.

Кроме того, есть регионы, где у туркомпаний возникли непредвиденные локальные проблемы. Например, в комментариях к нашему посту с «перекличкой» турагент из Ижевска пишет, что этим летом им крайне сложно работать онлайн и вообще коммуницировать с клиентурой через интернет – Сеть постоянно сбоит из-за предпринимаемых «антидроновых» мер.

Этот фактор упоминают и опрошенные нами туроператоры: некоторые туристы боятся покидать страну, опасаясь попасть «под ковер».

При этом есть и факторы, которые работают «в плюс» выездному туризму: это выгодный курс рубля, но лишь отчасти. Ведь на массовых направлениях туроператоры заключают контракты с отелями, принимающими компаниями, авиаперевозчиками задолго до летнего сезона. Предоплаты поставщикам вносились по более высокой стоимости доллара или евро, поэтому рублевые цены на туры если и снижаются, то аккуратно. Выиграть на курсе скорее можно за счет меньших трат на зарубежных на курортах, если отдых не по системе «всё включено»: если зимой доллар стоил больше 100 руб., то с третьей декады мая он не выходит из «коридора» 78–80 руб. Фактор роста для туризма – появление в стране в последние 3 года дополнительного числа людей с достаточно высокими доходами, которые успели сделать накопления, в том числе на летний отдых. Это семьи участников СВО, сотрудники оборонных предприятий, некоторых секторов промышленности, показывающих хороший рост. У турагентов, работающих с такой клиентурой, дела идут в гору. Надо иметь в виду, что многое зависит от географии: есть регионы, туркомпаниям которых повезло с большим числом таких туристов, а есть области, где их немного.

Ранее мы писали, что туроператоры и турагенты не сошлись в оценках спроса на туры за границу.