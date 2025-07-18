Эксперт рассказал, за сколько можно улететь из Москвы в Геленджик

Авиабилет в экономкласс на прямой рейс Москва — Геленджик и обратно на август можно купить за 30 тысяч рублей, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Об этом специалист сообщил в беседе с «Лентой.ру».

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«Помимо старта продаж авиабилетов, мы увидели расширение перевозки. Это сразу привело к снижению цен. Если на старте [открытия продаж] билеты продавались в экономическом классе туда-обратно за 40-50 тысяч рублей, то сейчас такой билет можно купить за 30 тысяч туда-обратно», — рассказал Горин.

Также вице-президент РСТ отметил, что открытие аэропорта Геленджика — это прежде всего комфорт и удобство для туристов.

«В год этот курорт посещает свыше четырех миллионов человек. Транспортная логистика была ограничением развития курорта», — заключил он.

Днем 18 июля из Москвы вылетел первый после трехлетнего перерыва самолет в Геленджик. Уточняется, что загрузка рейса составила около 95 процентов. Заняты 175 из 183 кресел.