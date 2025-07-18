Власти объяснили, зачем туристы массово едут в Пермский край

В Пермском крае за первые пять месяцев 2025 года совершено 570 тысяч туристических поездок, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большинство приезжает в регион для знакомства с этнографией края. Об этом сообщила министр по туризму региона Юлия Ветошкина.

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По словам Ветошкиной, наибольший поток туристов в Пермский край обеспечивают Москва и Московская область.

«В Пермском крае количество туристических поездок выросло на 5% за пять месяцев года. Наибольшее количество людей прибывают в Пермский край из Москвы и Московской области», — уточнила министр в ходе заседания правительства Прикамья, передает «Коммерсант-Прикамье».

Она отметила, что среди наиболее востребованных туристических маршрутов — этнографический музей «Хохловка», этнопарк «История реки Чусовой», а также музей деревянной скульптуры в деревне Пармайлово. 42% гостей региона приезжают с культурно-познавательными целями.