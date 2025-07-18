Отельеры рассказали о последствиях открытия аэропорта в Геленджике

Возобновление работы аэропорта в Геленджике вызвало оптимизм у местных отельеров, которые ожидают значительного увеличения туристического потока после его открытия, сообщили представители турбизнеса. Из-за низкого спроса в начале лета владельцы отелей были вынуждены снижать цены, но теперь надеются на восстановление загрузки.

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«Мы ждем туристов с нетерпением после открытия аэропорта, так как июнь был очень слабым, а июль показывает лишь небольшой рост», — рассказал РИА Новости владелец отеля рядом с аэропортом. По его словам, по сравнению с предыдущими годами турпоток остается низким, но Геленджик полностью готов к приему гостей.

Владелица четырехзвездочного отеля сообщила, что из-за слабого спроса в начале лета ей пришлось снизить цены. Она отметила, что, когда появилась информация о закрытии аэропорта в Анапе, многие отели в Геленджике повысили стоимость, в то время как она решила сохранить цены на уровне прошлого года и даже снизила их. По ее словам, если в прошлом году номер стоил от 12 тысяч рублей в сутки с завтраком, то сейчас цена начинается от 9 тысяч. Благодаря этому она достигла 100% загрузки, весь персонал работает, и отель полностью заполнен.

Аэропорт Геленджика, как и 10 других авиагаваней Юга России, не принимал рейсы с 2022 года из-за соображений безопасности. Однако специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили возможность безопасного выполнения полетов. Новый аэровокзал, построенный в 2021 году, увеличил пропускную способность аэропорта в два раза, а работы по обновлению инфраструктуры планируется завершить до конца 2025 года.