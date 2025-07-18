Хабаровский край разрабатывает стратегию развития туризма

В Хабаровске завершилась стратегическая сессия по развитию туризма с участием 130 экспертов, где обсудили планы превращения региона в ключевой туристический центр Дальнего Востока. Губернатор Дмитрий Демешин сообщил о росте турпотока на 5,3% в 2024 году и доходах отрасли в 7,5 млрд рублей. Особое внимание уделено развитию горнолыжных комплексов «Холдоми» и «Хехцир», а также острова Большой Уссурийский.

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В Хабаровске завершилась двухдневная стратегическая сессия по развитию туризма, объединившая 130 экспертов, представителей бизнеса и власти. Участники разработали комплексные меры для превращения региона в ключевой туристический центр Дальнего Востока.

За 2024 год турпоток составил 736 тыс. человек (+5,3% к 2023). Доходы отрасли – 7,5 млрд рублей (налоги в бюджет — 339 млн рублей). Приоритетными направлениями являются развитие острова Большой Уссурийский как многофункциональной зоны, модернизация горнолыжных комплексов «Холдоми» и «Хехцир», а также птурпоовышение доступности для людей с ОВЗ.

Ранее писали, что выездной туризм из России в 2025 году может достичь 13 млн поездок. Кроме того, цены на перелеты по России снизились на 32 процента.