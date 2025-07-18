Почему россияне стали чаще выбирать путешествия по холодным регионам

Спрос россиян на турпоездки на Север и в Арктику вырос за год почти в 1,5 раза. Россияне все чаще отказываются от привычного отдыха на юге в пользу путешествий по холодным регионам. Наибольший рост спроса на отели в Норильске, Магадане, Красноярске. Выросла популярность поездок в Сортавалу. Чем же привлекают туристов эти регионы, выясняла корреспондент «МИР 24 Анастасия Лиходедова.

Это Карелия. Сортавала. Национальный парк «Ладожские шхеры более 300 островов с многочисленными заливами и проливами. Летом это место становится все ближе для туристов.

«Видели на фотографиях красоту и решили, что нужно съездить и посмотреть своими глазами, поделилась турист из Пскова Виктория Горвенко.

Путешественники любят эти места за красоту и возможность побывать на настоящих необитаемых островах. Этот, например, Хонкасало. Второе название острова Хонкасало Крыша Ладоги. Ведь здесь находится одна из самых высоких скал в шхерах. С этой точки открывается красивый вид на все острова и Ладогу. А в ясную погоду виден даже купол главного храма на Валааме.

«Эти каменистые острова, сосны. Здесь невероятный запах чистейшей природы, воды, отметила турист из Москвы Ольга Гараева.

Такая экскурсия длится два часа и стоит две тысячи рублей. После водной прогулки туристы могут уже сами прогуляться по городу. Не зря Сортавалу называют «архитектурной энциклопедией европейского зодчества. Здесь можно увидеть здания, построенные в различных стилях.

«Мы создаем место для отдыха жителей нашей великой страны, потому что не у всех есть возможность отдохнуть в мегаполисах. Пусть они приезжают к нам, рузгружаются, релаксируют, смотрят на прекрасные объекты.

И в Сортавале сейчас создают для этого все условия: кафе и рестораны, магазины, экскурсионные бюро, отели различного класса: цена на двоих за ночь от трех тысяч рублей. Перезагрузиться можно и на берегу Ладожского озера. Это новое место отдыха в трех километрах от города.

«Привлекают, естественно, белые ночи, рыбалка, красота Ладоги, северная природа. Едут за тишиной, за грибами, за ягодами.

Охотское море, песчаный пляж, а еще километры тайги. Это Магадан.

«Наш большой плюс близость к городу. Ты можешь размещаться в гостиницах, питаться в ресторанах, при этом каждый день выезжать на рыбалку, сплавляться по реке. К нам любят приезжать так называемые моржи поплавать в Охотском море.

Здесь можно любоваться красотами природы и поехать на экскурсию по Кольскому побережью: прогуляться по Нюклинской косе и познакомиться с Первой Колымской экспедицией и коренными жителями поселка Ола.

«Мне нравится, море рядом. Красиво. И сам город, и места красивые. На маяке мы были, поделилась турист из Иркутской области Любовь Абалакова.

Магадан это город, где золото можно найти прямо под ногами. На мастер-классах учат промывать этот драгоценный метал ручным способом. Жить здесь можно прямо на берегу Охотского моря. Это глэмпинг. Очень популярен сегодня у туристов. Модули с потрясающим видом на воду и знаменитый мыс «Спящая красавица.

«Магадан прекрасное место для того, чтобы развеяться, подышать прекрасным морским воздухом, пообщаться с людьми, поэтому решила приехать.

Правда, цена за ночь на двоих в таком домике 25 тысяч рублей. Есть и подешевле за девять тысяч. А в самом городе можно остановиться в гостинице за три тысячи. В солнечную погоду здесь можно загорать и проводить время на свежем воздухе. В окрестностях сейчас уже много грибов, а совсем скоро созреют ягоды.