Из Москвы в Геленджик отправился первый рейс после трехлетнего перерыва

После почти трехлетнего перерыва самолет «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик отправился с загрузкой 95%, причем билеты стоили от 17,8 тыс. рублей.

Первый авиарейс из Москвы в Геленджик после трехлетнего перерыва вылетел с загрузкой около 95%, передает РИА «Новости».

Авиакомпания «Аэрофлот» осуществила рейс из аэропорта Шереметьево, в котором были заняты 175 из 183 кресел. Время полета составило около четырех часов.

С 1 августа Аэрофлот увеличит частоту рейсов до двух раз в сутки, а с 8 августа рейсы станут выполняться трижды в день. Стоимость билетов на первый рейс начиналась от 17,8 тыс. рублей.

Режим ограничения полетов в аэропорты южных и центральных регионов России был введен с 24 февраля 2022 года. В этот список входят аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт аэропорт Элисты, а первый рейс туда выполнила авиакомпания Red Wings 28 мая из аэропорта Жуковский.

Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля.