Работники офисов и ИT чаще выбирают антистресс-программы в санаториях

Чаще всего антистресс-программы в санаториях выбирают представители творческих профессий, а также работники офисов и сферы ИT. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов.

«В последние пять лет мы наблюдаем устойчивый рост спроса на программы «Антистресс» в санаториях и оздоровительных отелях. Популярность данного направления, на наш взгляд, связана прежде всего с запросом новой формации потребителей санаторных услуг, выбирающей поездку на курорт с целью перезагрузки – как физической, так и ментальной. Это достаточно молодые, экономически активные жители мегаполисов – офисные служащие, владельцы и руководители компаний, представители творческих профессий, ИT, чья повседневная жизнь связана с параллельным решением огромного количества задач, переработкой больших объемов информации, а это вызывает постоянный стресс и переутомление», – сказал Михаил Данилов.

По его словам, на сегодняшний день санатории обновили программы по этому направлению и предлагают консультации психологов, аппаратно- и телесно-ориентированную коррекцию, работу со сном, медитативные и другие практики.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что российские компании все чаще стали предлагать своим сотрудникам путевки в санатории для восстановления ментального здоровья.