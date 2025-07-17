Стало известно, сколько посетило Петербург туристов с начала 2025 года

Глава комитета по туризму Санкт-Петербурга Евгений Панкевич рассказал, что с начала года город посетили около 5,6 млн туристов, что на 13% больше, чем годом ранее.

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«Стоит отметить, что в прошлом году туристическая отрасль Петербурга вернулась к доковидным показателям: город посетили 11,6 млн туристов, то есть на 12% больше, чем в 2019-м», — цитирует Панкевича «Петербургский дневник».

Как отметил чиновник, совокупный вклад доходов в городскую казну от туризма в прошлом году составил 730 млрд рублей.

Кроме того, Панкевич сообщил, что в 2024 году Петербург посетили 800 тыс. иностранных туристов, что на 7% больше, чем в 2023-м.

Ранее в госкомитете Татарстана по туризму рассказали о турпотоке в республике.