Аэропорт Сочи спасает брошенных туристами черепах

Сотрудники международного аэропорта Сочи столкнулись с тревожной тенденцией: пассажиры, узнав о запрете на перевозку животных, стали оставлять черепах прямо в терминале или даже выбрасывать их. Только с начала летнего сезона работники аэровокзала спасли более 15 рептилий.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, многие туристы покупают черепах на южных курортах в качестве «живых сувениров», не задумываясь о дальнейшей судьбе животных. Однако при регистрации на рейс выясняется, что перевозить пресмыкающихся, грызунов и членистоногих на борту самолета запрещено. В результате путешественники просто избавляются от питомцев.

Авиакомпании вводят такие ограничения не случайно: резкие перепады давления, шум и стресс могут серьезно навредить здоровью экзотических животных. В аэропорту призывают туристов заранее уточнять правила перевозки питомцев и искать альтернативные способы транспортировки, если планируется взять животное домой.

В администрации воздушной гавани подчеркивают: черепахи – живые существа, требующие заботы и ответственного отношения. «Покупая животное на отдыхе, люди должны понимать, что берут на себя обязательства. Если нет возможности обеспечить питомцу безопасный переезд, лучше вообще отказаться от такой покупки», – заявили представители аэропорта.

Сейчас спасенных черепах передают волонтерам и специалистам по рептилиям. Ведется разъяснительная работа с туристами.