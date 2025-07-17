Здесь начинается Север: почему Архангельск стал местом притяжения туристов

Архангельск — город с северным характером, который растянулся на 45 километров вдоль Северной Двины. Долгое время быт местных жителей связывали исключительно с рекой — через нее поморы (так называют народ Русского Севера, жизнь которого связана с водными промыслами — прим. «Ленты.ру») могли попасть в Белое море, по ней в порт приходили корабли из Европы, с ее берегов начиналось освоение арктических территорий. Лишь в ХХ веке Архангельск начал разрастаться вглубь, к нынешнему центру города, но набережная Северной Двины все еще остается одной из главных достопримечательностей. Почему туристам стоит ехать в Архангельскую область и чем знаменит этот северный край, «Лента.ру» выясняла вместе с проектом «МедиаАмбассадоры».

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Дорога на Русский Север

Исторически Архангельск — первый морской порт России, колыбель отечественного судостроения. Именно у его берегов начиналось большинство арктических экспедиций, так что город не зря носит неформальное название «ворота в Арктику».

В 1912 году из Архангельска отправилась знаменитая экспедиция Георгия Седова, который вместе с Григорием Линником и Александром Пустошным намеревался достичь Северного полюса.

Сейчас на Красной пристани есть деревянная композиция, на которой изображены эти три полярника со своими собаками.

«Эта экспедиция до сих пор считается одной из самых продуктивных, а те, кто в ней участвовал, считаются классиками арктических исследований», — Дарья Онегина, экскурсовод.

Упоминая Арктику, нельзя пройти мимо первого живописца этого сурового края — уроженца деревни Глубокий Ручей (входит в состав Архангельской области, а в прошлом являлась частью Вологодской губернии — прим. «Ленты.ру») Александра Борисова. В Архангельске его именем назван Музей художественного освоения Арктики, где представлено множество картин Борисова, созданных во время экспедиций.

Большинство работ Борисова — пейзажи, именно Русский Север из-под его кисти принес ему широкую известность. В музее художника в шутку называют «блогером XIX века» — приехал, увидел своими глазами, зарисовал и показал людям во всем мире.

«Борисов рисовал прямо на морозе — в таких условиях краски не то что замерзают, они загустевают. Так вот художник использовал скипидар, а кисти обрезал. Писать приходилось кулаком, так как пальцы моментально коченели, и очень быстро, потому что погода на Новой Земле менялась молниеносно. В среднем этюд занимал час или чуть больше», — Иван Катышев, заведующий Музеем художественного освоения Арктики имени Борисова.

Буквально недавно группа молодых художников возобновила арктические пленэры. По аналогии с Борисовым, они добрались до Арктики и сделали свои зарисовки. В апреле 2025 года в музее прошла выставка их работ.

Хранители Севера

Про Архангельск часто говорят: «город доски, трески и тоски». И если с последним все более-менее понятно — суровый климат и малое количества солнца дают о себе знать, то первые два у непосвященных туристов вызывают вопросы.

Итак, доска — это главный природный дар северных земель, из которого здесь всегда строили мосты и дома. В советские годы на территории Архангельска было 29 лесозаводов, и город даже думали переименовать в Лесопильск (а еще в Сталинпорт, Беломорск и Ломоносовск — прим. «Ленты.ру»).

Сейчас заводов поменьше, но один из старейших до сих пор продолжает работать. Чтобы добраться до него из центральной части Архангельска, нужно пересечь Северодвинский мост — самый северный разводной мост в мире.

Интересная особенность: в Архангельске мост разводится не в привычном нам понимании. Ночью его разводная часть поднимается вверх, как на лифте, а утром возвращается на место.

Что касается трески, то с давних времен эту рыбу можно было увидеть на столе у любого жителя края — от крестьянина до богача. Поморы ласково называли ее трещочка, и в городе есть скульптура, посвященная любви местных жителей к этой рыбе — бронзовый кудесник-трескоед. Трескоед появился в Архангельске вместе с другими кудесниками — хранителями Севера.

По всему городу хранителей насчитывается шесть: с птицей счастья, с алмазом, с каргопольской игрушкой, с солью, с козулей (местный аналог пряника — прим. «Ленты.ру») и тот самый трескоед. Каждая фигурка символизирует важный для региона артефакт, большая часть из них расположена вдоль набережной Северной Двины.

Деревянный город

Хотя столица Архангельской области находится всего в 1200 километрах от Москвы, климат здесь куда суровее. Зимы длятся дольше, а средняя температура воздуха и зимой, и летом примерно на 5-8 градусов ниже столичной. Добавьте сюда большую влажность воздуха из-за близости реки — и получите почти субарктический климат.

В таких суровых условиях очень трудно строить каменные дома. Именно поэтому, а еще из-за некоторых особенностей местной почвы, к 1950-м годам доля деревянных домов в городе все еще достигала 70 процентов. Часть из них сохранилась до сих пор.

«Таким количеством объектов культурного наследия и такой глубокой историей, которая насчитывает 800-1000 лет, из северных городов может похвастаться только Архангельск. Отсюда все начиналось — освоение Севера, Сибири и Дальнего Востока. Все шло отсюда», — Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области.

Вообще, даже в наши дни город не считается высокоэтажным. Наверное, поэтому практически из каждой его точки можно заметить шпиль 24-этажки, который привлекает гостей своей необычной формой.

Архангельская высотка, или, как ее называют местные, «карандаш» — здание проектных организаций. Оно было возведено между 1978 и 1983 годами и до сих пор остается одним из самых высоких зданий города (142 метра — прим. «Ленты.ру»). Поговаривают, что именно на нем специалисты тренировались перед высотной застройкой Санкт-Петербурга — Северная столица России очень схожа с Архангельском по условиям строительства.

Внушительная часть деревянных зданий, которые сохранились до наших дней, собрана в музее «Малые Корелы». Он находится в одном из самых живописных мест, в 25 километрах от Архангельска — около деревни Малые Корелы.

Перевозка памятников для музея началась в 1968 году, и сейчас на его территории уже собрано четыре сектора: Каргопольско-Онежский, Двинской, Пинежский и Мезенский сектора. Каждый из них — это модель поселения, характерная для конкретной части Архангельской области и не похожая на соседнюю.

Внутри секторов находятся дома, амбары, мельницы, бани, церкви и часовни — больше сотни объектов. Все они отражают быт местных жителей, а их постройка датируется периодом с XVI до начала XX.

Родина сказок

На пути в деревню Малые Корелы расположился еще один уютный поселок — Уемский, или, как его еще называют, Уйма. Деревня Уйма — родина Сени Малины, прототипа главного персонажа сказок Степана Писахова (настоящее имя — Семен Кривоногов).

Многие знают сказки Писахова по серии советских мультфильмов «Смех и горе у Бела моря», но то, что их главный персонаж списан с реального человека, знает далеко не каждый. А вот в Архангельске об этом сказочнике и его герое знают практически все.

Степан Писахов и его коллега Борис Шергин — местные знаменитости. Памятники этим двум сказочникам можно увидеть на пешеходной улице Архангельска — Чумбаровке. Официально проспект носит имя Чумбарова-Лучинского.

Вообще, профессия сказочника у поморов всегда считалась одной из самых уважаемых. Когда мужчины уходили на долгие месяцы в море, то всегда брали с собой такого рассказчика — он подбадривал их, рассказывал сказки, сохранял мир в коллективе и помогал в промысле.

Колыбель российского судостроения

С морскими промыслами у поморов связана вся их история. Еще до приезда Петра I, который решил сделать Архангельск базой Военно-морского флота, местные жители ходили по рекам и морям на деревянных лодках. Для их строительства поморы использовали притундровую сосну, которая росла в этих широтах.

«Поморские суда шили в буквальном смысле этого слова. Борт шили еловыми ветками, и доски пришивались одна к другой. Металла никакого не было, так что все крепилось деревянными гвоздями — нагелями», — Евгений Тенетов, директор Северного морского музея.

В распоряжении поморов в основном были карбасы и кочи. Первый предназначался для небольших расстояний, а коч мог легко дойти до Арктики и доставить команду обратно вместе с тоннами провизии. Чаще всего на нем поморы перевозили биоресурсы с труднодоступных островов — Груманта (ныне Шпицберген — прим. «Ленты.ру»), Новой Земли и Ямала.

Судами коренных жителей вдохновлялся и писатель Александр Грин. В начале 1910-х годов он находился в северной ссылке — сначала на Кегострове, а затем в Архангельске. Считается, что в городе писатель любил сидеть в большой деревянной беседке на набережной и смотреть на Северную Двину и наполнявшие ее парусные шхуны.

В то время паруса пропитывали тюленьим жиром, и на закате ткань блестела. Это зрелище, говорят, подсказало Грину сюжет и название его самого известного произведения «Алые паруса».

К слову, в 2019 году на Мосеевом острове, в колыбели российского деревянного судостроения, возобновилось строительство исторического поморского коча. Коч будет представлять собой традиционное парусное судно допетровской эпохи, но с современными системами навигации и безопасности.

«Исторический коч — это просто корпус, без двигателей и кают. Дальше возникает вопрос к начинке — мотору, навигации и отоплению. Без этого нас просто не зарегистрируют. Отношение к безопасности человека в XVI веке и сейчас — несколько разные вещи», — Глеб Плетнев, исполнительный директор Фонда возрождения традиционного судостроения и арктического мореплавания.

Сейчас коч готов примерно на 40 процентов. После строительства он сможет взять на борт команду из 12 человек.

Истина в Двине

Есть на архангельской воде и еще одна достопримечательность — колесный пароход «Николай Гоголь». Судно было построено на заводе в Нижнем Новгороде в 1911 году и совершало регулярные рейсы из Архангельска в Вологду и обратно. Сперва «Гоголь» работал на древесине, затем его перевели на мазут, на нем судно работает до сих пор.

Большая часть узлов на судне — отопление, насосы и рулевое управление — работают от силы пара.

Сегодня «Гоголь» является единственным действующим колесным пассажирским судном в России. Он начинает свой путь от Морского речного вокзала, с которым каждый россиянин знаком по изображению на 500-рублевой купюре, и, в зависимости от маршрута, может доплыть до дельты Северной Двины — до места, где река впадает в Белое море.

Посмотреть на дельту Северной Двины можно не только с парохода-колесника, но и с острова Мудьюг. У этого острова очень богатая история. Здесь с 1918 по 1920-е годы существовал концлагерь для военнопленных, а сейчас на том же месте установлен обелиск «Жертвам интервенции» и организован заказник.

«На остров Мудьюг отдельные экскурсии ходят. И вот когда ты стоишь там, где море начинается и уже стоят огромные сухогрузы, то тебя начинает сносить, потому что ты — такой малыш! Это вообще какое-то потрясающее чувство», — Оксана Светлова, министр культуры Архангельской области.

С другой стороны Двинского залива, на Яндовой губе, туристы могут провести отдых более активно: в летний период попробовать себя в сапсерфинге или каякинге, а зимой — расслабиться при помощи айс-флоатинга. Последнее направление появилось на Белом море не так давно, но уже пользуется большой популярностью.

По словам основателя и руководителя проекта «Яндова губа» Михаила Кононова, все три вида активности — отличная возможность познакомиться с поморской культурой, почувствовать дух первооткрывателей и соприкоснуться с Белым морем.

Зимой, когда выход на воду запрещен, развлечься в море без гидрокостюмов или костюмов для айс-флоатинга просто не получится.

«У архангелогородцев дух меценатства — в крови. Все большое начинается с идеи, но из сотен идей дороги только те, что по любви. Яндова губа — первый сертифицированный пляж на Белом море, сегодня это даже не про бизнес, сегодня это место силы родом из детства и территория романтиков, где воплощаются мечты», — Амалия Акопова, креативный продюсер, автор проекта «МедиаАмбассадоры», ведущая Москва FM

Вода в Белом море редко прогревается выше 15 градусов даже в летнее время года, зато считается очень чистой. Не зря в такой чистой воде добывают две главные северные водоросли — морскую капусту (ламинарию) и морской виноград (фукус).

На водорослевом комбинате в Архангельске из них делают фармсырье, косметику и продукты питания.

Козули, тюря и не только

Помимо водорослей, основными продуктами северной кухни были ягоды, творог и, конечно же, рыба. Из этих ингредиентов поморские блюда готовят до сих пор.

Например, в этом году на гастрономическом фестивале «Еда поморская» местные рестораны представили более 500 позиций северной кухни. Здесь и жареницы с беломорской селедкой, и треска с творогом, и калитки с семгой, и тюря (блюдо, похожее на окрошку — прим. «Ленты.ру»), и калачи с лимоном.

В рамках этого фестиваля 12 заведений Архангельской области разработали и ввели позиции традиционного русского завтрака. Теперь их в любое время может попробовать каждый гость северного региона.

«На наш взгляд, с такого русского завтрака турист должен начинать день в любом регионе нашей страны. Архангельская область — первый регион, который ввел русский завтрак на постоянной основе», — Екатерина Шаповалова, автор проекта «Русский завтрак».

Отдельное место в поморской кухне всегда занимали специи. Архангельск — портовый город, поэтому сюда из других стран привозили кофе, гвоздику, кардамон, корицу, мускатный орех, имбирь и многое другое. Все это добавляли в традиционный северный пряник — козулю.

Особенностью такой козули являются не только набор специи, но и жженый сахар — хозяйки добавляли его в тесто, чтобы выпечка приобретала коричневый цвет. Сейчас в Архангельской области можно найти множество интерпретаций козули, а из козульного теста делают самые разнообразные десерты.

Специи добавляли и в один из самых употребляемых напитков поморов — кофе по-мезенски. Для его приготовления использовался молотый кофе, обжаренный ячмень и различные пряности. Каждая семья добавляла специи в зависимости от своего достатка, так что единый рецепт кофе по-мезенски найти просто невозможно.

«Лента.ру» благодарит проект «МедиаАмбассадоры» и команду Центра туризма и культуры Архангельской области за организацию поездки.