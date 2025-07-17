Туристы требуют менять вагоны с неработающими кондиционерами в пути

Каждый день на этой неделе приносит новые жалобы пассажиров на неработающие кондиционеры в южных поездах. О своих неудобствах в отпуске туристы пишут в комментариях в соцсетях РЖД, всячески призывая перевозчика повлиять на ситуацию. Доходит до того, что они требуют менять подвижной состав с неисправными системами охлаждения прямо в пути:

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«Люди привыкли к комфорту за те деньги, которые стоят сегодня билеты. Надо подумать над возможностью замены по пути следования вагонов, в которых есть критичные поломки. Самолеты и автобусы резервные как-то находятся в случае поломки», – приводит доводы один из туристов, преодолевший половину своего пути в поезде Анапа – Орск в жарких условиях – охлаждаться вагон стал только после починки в Саратове.

Идея замены, конечно, хорошая, но, как объясняют железнодорожники, невыполнимая. В первую очередь необходимо понимать, что в летний период количество свободных вагонов стремится к нулю. Если они и есть в очень ограниченном количестве, то на больших станциях там, где формируются составы, а не на каждой.

Второй важный момент. Все поезда, которые прибывают на Черноморское побережье России, сформированы в абсолютно разных частях нашей страны и приписаны к эксплуатационному депо именно там. Соответственно, бросить и обслужить такой вагон где-то по пути не получится. К слову сказать, те же самолеты и автобусы, о которых вспоминает пассажир, меняют также в базовых аэропортах, а не абы где.

Что же делается в пути? После выявления неисправности начальник поезда вызывает ремонтную бригаду. Как правило, работу оборудования пытаются восстановить на длительных стоянках. Если это не удалось, то вагон так и будет ехать до депо приписки. Там будет больше времени на то, чтобы решить технические неполадки.

Хорошо, говорят туристы, если оставить вагон нельзя, то пусть он едет пустым до конечной станции:

«Можно ведь прицепить еще один, исправный? И туда всех пассажиров пересадить», – опять предлагают клиенты РЖД.

Если даже отбросить уже известную причину с отсутствием вагонов на промежуточных станциях в пути, то сделать это помешает другая объективная причина. Поезда в южном направлении зачастую изначально формируются исходя из максимально возможной длины состава, который может быть принят на пассажирские пути на станциях. Так что сделать его еще длиннее не получится.

В крайнем случае при наличии свободных мест в уже имеющихся вагонах некоторых пассажиров начальник поезда может пересадить. Но на фоне повышенного летнего спроса эта перспектива также стремится к нулю.

Ранее TourDom.ru писал, что ФПК не выпускает на линию вагоны с неисправными кондиционерами.