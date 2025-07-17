Туристы из Петербурга смогут летать в Геленджик напрямую

С 6 августа авиакомпания Smartavia начнет выполнять регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Геленджиком. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале перевозчика.

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Полеты из Санкт-Петербурга запланированы на среду и субботу. Как указано на сайте авиакомпании, продолжительность рейса составит 4 часа 40 минут. Для обслуживания маршрута Smartavia задействует лайнеры Boeing 737-800. Минимальная стоимость билета в один конец начинается от 15 тыс. руб.

Возобновление авиасообщения с Геленджиком происходит после трехлетнего перерыва. Первой авиакомпанией, которая начнет летать в курортный город, станет «Аэрофлот». Его рейсы из Москвы стартуют 18 июля. «Уральские авиалинии» присоединятся к перевозкам 24 июля, а S7 Airlines откроет направление из Новосибирска 7 августа и из московского аэропорта Домодедово на следующий день.

В предварительном расписании аэропорта Геленджика также значатся рейсы Utair из Москвы, Сургута и Тюмени. Однако официального подтверждения от перевозчика пока не поступало, а продажа билетов еще не началась.

Специалисты рекомендуют пассажирам внимательно следить за обновлениями, так как авиакомпании активно корректируют расписание. К примеру, «Аэрофлот» за последнюю неделю трижды вносил изменения в программу полетов в Геленджик, увеличивая количество рейсов и меняя типы воздушных судов.