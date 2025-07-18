Врио губернатора Свердловской области рассказал о туризме

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер дал большую пресс-конференцию на XV Уральском медиафоруме. Он отвечал на вопросы федеральных, региональных и городских СМИ около полутора часов, сообщает корреспондент «ФедералПресс».

Транспорт

Первый блок вопросов касался развития транспортной инфраструктуры. В частности, Денис Паслер рассказал, что правительство намерено ускорить реконструкцию северного полукольца ЕКАД. Ассигнования на эти цели уже увеличены с 600 млн рублей до 2,7 миллиарда, сейчас обсуждается перераспределение дополнительных ресурсов на этот проект в следующем году. Сейчас строители уже расширяют до шести полос трехкилометровый участок на северо-востоке ЕКАД.

Денис Паслер напомнил и о перспективах обновления общественного транспорта. В частности, в Екатеринбурге планируется обязать перевозчиков в течение трех-пяти лет закупить около четырехсот автобусов и трамваев в рамках брутто-контрактов. Троллейбусный парк будет полностью обновлен уже в следующем году. Для других муниципалитетов за два года с помощью областных субсидий купят 570 автобусов, сообщил врио губернатора журналистке из Серова.

Одной из тем стало и строительство новых веток метро в Екатеринбурге. Денис Паслер поддержал эту идею, но отметил, что ее реализация невозможна без федеральных субсидий: одна станция стоит 35–40 млрд рублей.

Инвестиции

Как заявил Денис Паслер, Свердловская область обладает промышленной базой для решения задач, связанных с импортозамещением. В частности, свердловские предприятия смогут заработать на строительстве высокоскоростных магистралей и других федеральных проектах, а в ближайшее время в области появится национальный центр автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Одним из важнейших направлений работы врио губернатора назвал поиск инвестиций, которые «нужны как воздух». Сейчас в регионе перенастраивают систему поддержки инвесторов, а в будущем может появиться еще одна площадка со статусом особой экономической зоны, помимо существующей «Титановой долины».

В качестве примера большого инвестпроекта Паслер привел строительство пятого энергоблока БАЭС, которое обеспечит предприятия заказами на работы и материалы, а также гарантирует энергетическую независимость региона. По словам Паслера, обсуждается реализация еще двух-трех крупных проектов «Росатома».

Туризм

Несколько вопросов касались развития внутреннего туризма. В частности, Денис Паслер высоко оценил потенциал Ирбита и пообещал пересмотреть концепцию развития туристического кластера «Гора Белая».