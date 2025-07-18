В АТОР дали прогноз на турпоток в Геленджик

Поток самостоятельных туристов в Геленджик может вырасти в два-три раза благодаря открытию аэропорта, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах Первой Всероссийской конференции по сельскому туризму.

"Наш вице-президент по внутреннему туризму Сергей Ромашкин оценивал. Он сказал, что дополнительно курорт получит 160 тыс. туристов в месяц. Не пассажиров, а именно организованных туристов, которые приедут через туроператоров. Самостоятельный поток оценить сложнее. Но мы предполагаем, что он будет в два-три раза точно выше", - сказала она.

Ломидзе отметила, что мест в отелях Геленджика для всех желающих хватит, однако в последнее время фиксируется рост цен на размещение. Она напомнила, что в этом году спрос на турпоездки в Краснодарский край замедлился. Если в целом по стране годовой прирост турпотока составляет около 10%, а в отдельных регионах на 30-40%, то на Кубани - в районе 2-4%.

"Во-первых, нет Анапы. То есть там падение очень большое, и, соответственно, цены выросли на все остальные курорты", - объяснила эксперт.

По словам главы АТОР, открытие авиасообщения в Геленджик позволит заполнить места в отелях, которые ожидалось заполнить за счет увеличенного потока.

Сегодня, 18 июля, первый с 2022 года регулярный рейс из Москвы вылетел в Геленджик после снятия ограничений на работу аэропорта.