В Ростовской области появился глэмпинг с кенгуру

Представьте: вы просыпаетесь в уютном деревянном домике на берегу живописного озера, первые лучи солнца играют на водной глади, а во время утренней пробежки вам встречаются австралийские страусы эму и кенгуру. Это не мечта, а реальность: в Ростовской области открылся первый в России и Европе "Кенгуру. Глэмпинг" - отель, где вместе с гостями живут обитатели Пятого континента.

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Уголок австралийской фауны расположился в донской степи, в нескольких километрах от города Шахты, на территории Южного парка птиц "Малинки". Добраться туда можно на специальном автобусе или на личном автомобиле по трассе М-4 "Дон": не доезжая поселка Аютинского, нужно свернуть в сторону сельхозпредприятия "Соколовское", и по грунтовой дороге вы попадете в царство экзотических зверей и птиц.

Идея создать глемпинг - современный формат кемпинга с комфортабельными палатками или деревянными домиками - появилась у руководства парка "Малинки" в 2018 году, но реализовать ее удалось только через пять лет. Полсотни стилизованных под бунгало домиков разместились на берегу озера Крылатое. Внутри (площадь номера чуть больше 40 квадратных метров) есть двуспальная кровать и два дополнительных спальных места для детей. Предусмотрены также туалет, душ с горячей и холодной водой и уютная веранда с креслами и столиком.

Вокруг домиков проложены пешеходные тропы, обустроена зона для спокойного семейного отдыха. Кстати, этот принцип - основа концепции глемпинга: в правилах четко прописано, что шумные вечеринки запрещены, разрешен только тихий и размеренный отдых.

Как рассказала директор по развитию Южного парка птиц "Малинки" Элеонора Моргунова, номера рассчитаны на семьи с двумя-тремя детьми, которые путешествуют к курортам Черного или Азовского морей.

Сейчас в парке живут 23 страуса эму, семь серых кенгуру и один рыжий, но вскоре их станет больше - до 50 особей. Животных привезут из Израиля через Казахстан.

- Все они воспитанные и спокойные, интересуются людьми. Самый общительный - рыжий кенгуру, он всегда готов позировать для фото. Они выросли в дружелюбной атмосфере, где достаточно корма и простора. Эти животные не опасны для человека, только дарят гостям восторг и радость, - уверяет Элеонора Моргунова.

Территория для кенгуру занимает около шести гектаров. Внутри глемпинга созданы искусственные холмы и укрытия, чтобы животные не испытывали стресс и могли спрятаться от посторонних глаз. Кстати, их здоровье под постоянным контролем: кенгуру проходят ежемесячный осмотр у ветеринаров.

Как пояснила главный ветеринарный врач парка Александра Лашко, поскольку животные живут на открытой территории, их регулярно обрабатывают от паразитов. При осмотре специалисты также оценивают поведение кенгуру без прямого контакта: положение в пространстве, движения, активность.

- Мы просим гостей относиться к животным уважительно и не обижать их. Кормить их можно только специальным кормом, который предлагает парк, и учитывать личное пространство кенгуру, - уточняет Александра Лашко.

Создатели "Кенгуру. Глэмпинга" надеются, что, поскольку климат Ростовской области схож с австралийским, в будущем здесь появится полноценный сафари-парк с буйволами, жирафами, зебрами и даже слонами.