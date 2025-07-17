Бурятия показала рекордный рост туризма

По данным Минэкономразвития России, Бурятия вошла в топ регионов по динамике туристического потока в 2024 году: число гостей выросло на 22,3%. Министр туризма республики Алдар Доржиев раскрывает секреты успеха и планы на будущее. Доржиев отмечает особый интерес к экотуризму и культурному наследию региона, включающему восемь федеральных ООПТ и уникальные памятники кочевых цивилизаций.

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Бурятия популярна из-за уникального расположения – берег Байкала (главный природный бренд России). Это и центр буддизма в России (Иволгинский дацан). Кроме того, здесь перекрёсток культур: кочевые традиции, русское наследие, тибетские влияния.

В Бурятии 8 федеральных ООПТ (включая Забайкальский и Тункинский нацпарки), уникальная флора, фауна (байкальская нерпа, эндемики). До 250 000 туристов в год в Тункинском нацпарке.

За 2,5 года здесь построено 54 модульных отеля (600 номеров). Объем инвестиций: 800 млн рублей частных, а также 858 млн бюджетных средств. К 2027 году добавят еще 16 модульных гостиниц (Тункинский и Баргузинский районы).

Ранее писали, что велосипедные маршруты в Беларусь набирают популярность у россиян. Кроме того, отели Шанхая фиксируют рекордный наплыв гостей.