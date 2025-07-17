Туризм как драйвер экономики: как Красноярский край меняет свой имидж

Развитие туризма становится ключевым инструментом трансформации экономики и имиджа Красноярского края, позволяя создавать новые рабочие места и менять восприятие промышленного региона. По словам Юлии Филатовой, заместителя руководителя администрации губернатора, популярность таких направлений как Красноярск, Ергаки и Плато Путорана способствует формированию нового образа территории. Важную роль в этом процессе играют как инфраструктурные проекты, так и активное продвижение региона через жителей и бизнес.

© runews24.ru

Юлия Филатова, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края, объясняет, почему инвестиции в туризм — это стратегический приоритет для регионов России.

Благодаря этому будет диверсификация экономики. Так, произойдёт снижение зависимости от промышленности за счёт развития сферы услуг. Прогнозируется также рост малого и среднего бизнеса (отели, кафе, туроператоры, сувенирные производства).

Кроме того, создадут рабочие места, что особенно важно для малых городов и сельских территорий. Появятся новые профессии. Например, гиды, инструкторы, организаторы событий. Прогнозируется приток инвестиций.

Будет и развитие инфраструктуры (транспорт, гостиницы, общественные пространства). Планируют повышение качества жизни для местных жителей. Это также влияние на бренд региона.

Ранее писали, что велосипедные маршруты в Беларусь набирают популярность у россиян. Кроме того, отели Шанхая фиксируют рекордный наплыв гостей.