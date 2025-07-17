Рейсы в Геленджик могут запустить из Тюмени и Сургута

В сезонном расписании аэропорта Геленджика появилась программа Utair из Москвы, Сургута и Тюмени.

Судя по информации, из столицы авиакомпания планирует летать с 28 июля по 30 сентября. Рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам и пятницам.

Из Сургута лайнеры начнут отправляться 30 июля. Продлятся полеты до 22 октября. Рейсы заявлены только по средам. Вылет из Геленджика – в 07:55, из Ханты-Мансийского аэропорта – в 12:55.

Также известно, что Utair может запустить программу на курорт из Тюмени с 2 августа, рейсы только по субботам.

Отметим, в настоящее время официального подтверждения на сайте авиаперевозчика нет, как и не открыта продажа билетов.

Напомним, что после трехлетнего перерыва аэропорт Геленджика возобновляет работу. Первым регулярные рейсы из Москвы начнет выполнять выполнять «Аэрофлот» уже с 18 июля. «Уральские авиалинии» присоединятся к перевозкам 24 июля, а S7 Airlines планирует запустить рейсы из Новосибирска 7 августа и из московского Домодедово – на следующий день.

Актуальную информацию о расписании и начале продаж билетов рекомендуется уточнять на официальных ресурсах авиакомпаний. Например, «Аэрофлот» за последнюю неделю уже 3 раза скорректировал свою программу в Геленджик в сторону увеличения рейсов и вместительности бортов.