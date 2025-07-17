Мишустин поручил исследовать курортный потенциал Кавминвод

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил провести обследование курортного региона Кавказские Минеральные Воды, которое будет способствовать сохранению и развитию его потенциала. Задача поставлена федеральным министерствам и властям Ставрополья, КЧР и КБР.

«Для сохранения природного потенциала особо охраняемого эколого-курортного региона федерального значения Кавказские Минеральные Воды и подготовки предложений по его дальнейшему развитию будет проведено комплексное обследование этой территории. Задача поставлена Минприроды, Минздраву, Минэкономразвития и Минстрою вместе с руководством Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии», — сообщается на сайте кабмина.

Согласно поручению премьера, к работам будут привлечены профильные научно-исследовательские организации. Им предстоит оценить состояние и рациональность использования лечебных и рекреационных ресурсов, экологическую обстановку и градостроительный потенциал КМВ.

По результатам исследований будут представлены предложения по актуализации границ зон горно-санитарной охраны и перечню мероприятий, направленных на дальнейшее развитие городов-курортов Кавминвод.

Как уточняется в сообщении, это и другие поручения председателя правительства даны по итогам совещания Мишустина с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, прошедшего в Минеральных Водах 27 мая.