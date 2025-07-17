На курорте "Архыз" загрузка номерного фонда летом превысила 80%

Загрузка номерного фонда горного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии этим летом превысила 80%. В летнем сезоне 2024 года этот показатель составил в среднем 60-70%, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

В прошлом году на курорте открыли шесть новых гостиниц и вдвое увеличили количество мест размещения - до 4,3 тыс. Сообщалось, что в 2025 году планируется открытие еще пяти отелей.

"В летнем сезоне этого года наш курорт ожидает почти полмиллиона гостей, треть отдыхающих - это семьи с детьми. На сегодня загрузка номерного фонда отелей "Архыза" в среднем составляет 80-90%. Такой высокий показатель летом свидетельствует о востребованности разнопланового отдыха в горах, а не только горнолыжного. Этому способствуют ежегодное открытие новых сервисов и интересный событийный календарь", - сказали в пресс-службе.

Топ-3 популярных летних сервиса "Архыза" - смотровые площадки рядом с канатными станциям, самая высокая из которых расположена на высоте 3 030 метров, походы по экотропам и байк-парк для любителей экстремальной езды на горных велосипедах.

"Более 45% гостей, приезжающих летом, заранее планируют экскурсию в один из уникальных научных центров России - специальную астрофизическую обсерваторию (САО) РАН, расположенную недалеко от курорта. В августе на Архыз туристы традиционно съезжаются для наблюдения за метеорным потоком Персеиды - самым интенсивным звездопадом в году", - отметил собеседник агентства.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 44 км экотроп, девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 29 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидает свыше 1,2 млн гостей.