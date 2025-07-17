Как Бурятия стала одним из самых востребованных направлений для туризма

Бурятия вошла в число регионов-лидеров по приросту турпотока по итогам 2024 года. Число посетивших республику увеличилось почти на четверть - на 22,32 процента, по данным минэкономразвития России. С чем связан растущий интерес к Бурятии?

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Встреча цивилизаций

- Наверное, сказалось удачное географическое положение, природа, этнокультурные составляющие, ведь здесь расположен центр буддизма. Все эти факторы и привлекают людей. И очень многие стремятся побывать на Байкале. Мы готовы к росту турпотока, в регионе сделано уже немало. Например, в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" за 2,5 года построено 54 модульных отеля. Это почти 600 номеров. Сумма частных инвестиций на строительство гостиниц - более 800 миллионов рублей. Бюджетные средства - 858 миллионов, - говорит министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Минэкономразвития РФ выделит средства на дополнительные модульные отели - до 2027 года в республике возведут еще 16. Началось строительство в Тункинском и Баргузинском районах - в селах Галбай и Максимиха.

Не было бы счастья, да Анапа помогла: часть россиян, планировавших отпуск на Черном море, после произошедшей там экологической катастрофы сменила курс. Турфирмы Бурятии отмечают большую загрузку по всему байкальскому берегу. Понятно, что одной природой нынешних избалованных туристов не удержишь - просто любоваться озером мало.

- Наш регион как раз отличается тем, что в нем есть мультикультурное составляющее. Республика - место встречи разных цивилизаций: кочевой, китайской, индотибетской, русской. Приехав сюда, можно увидеть следы всех этих культур. Это тоже привлекает туристов. Чем интересна современного человеку кочевая цивилизация? На берегу реки Селенги есть одно из крупных гуннских городищ. В век потребления неплохо взглянуть, как жили предки, - ничего лишнего не имели, - объясняет Алдар Доржиев.

Место силы

Посетить Байкал - получить море (или все же озеро?) впечатлений! Едем вдоль него уже больше часа, всю дорогу оно меняется: то белая по-ялтински галька, то приморский песочек, то итурупские скалы и камни. Часто попадаются разноцветные ленты, повязанные на деревьях либо на приспособленных под это конструкциях - в месте силы, которым считают Байкал, принято чтить традиции. И уважать духов - это их территория. Даже в придорожном кафе объясняют: перед тем как откусить беляш, надо отщипнуть кусочек и поделиться - кинуть за спину. С кем делишься - неважно. С миром. Это тоже один из элементов экологической культуры.

Жара, термометр давно перевалил за тридцать, на улице невозможно находиться долго, но не здесь. Приближаешься к Байкалу и чувствуешь, как от него идет прохлада. Даже песок на берегу уже не обжигает ноги, а даже слегка охлаждает. Волны набегают, вдали резвятся барашками - будто на море! Только нет привычного запаха водорослей, и вода не пощипывает кожу от соли. С середины лета здесь будет полно туристов - пока не сезон.

Вдоль берега немало точек туриндустрии: от сделанных в форме традиционной юрты кафе до солидных баз отдыха, где ценник узнавать лучше, имея крепкие нервы. Чем дальше от озера, тем ниже стоимость. Но сервис также на уровне - добротные домики из дерева, бассейн и банька на территории. Места бронируют заранее - приезжают из Центральной России, Забайкалья, Иркутской области и Красноярского края. Много москвичей - в основном, они могут позволить себе дорогие туры.

Природное богатство

- Набирает обороты экотуризм - Бурятия к этому располагает. Часть гостей приезжает к Байкалу зарядиться энергией, оздоровиться, веря в его целебные свойства. Привлекают наша флора и фауна, эндемики - например, байкальская нерпа. До 60 тысяч туристов в год посещают Забайкальский нацпарк, как минимум 250 тысяч человек - Тункинский нацпарк. На территории региона восемь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения: два нацпарка, два заповедника и четыре заказника. Еще 13 ООПТ местного значения и много уникальных природных памятников. Не каждый регион может похвастаться таким обилием, - продолжает Алдар Доржиев.

За природу в Бурятии до сих пор благодарны Чингисхану - говорят, если бы он не объявил великий запрет, не сохранилось бы ни леса, ни водоемов. Бережно к природе относятся до сих пор - чтут великого Чингисхана. Для туристов делают специальные экотропы.

- Поток туристов растет, а для природы важно сохранять баланс. Если увеличилось число людей, надо создавать правильную инфраструктуру. Тропа - это настил, лестницы и смотровые площадки. Все цивилизованно, удобно для туристов и хорошо для окружающей среды. Сейчас известный скульптор Даши Намдаков создает на плато Чингисхана свой проект "Экологическая тропа. Ставка Чингисхана". На ее протяжении будут установлены 12 скульптур, - рассказывает министр.

Путь от Улан-Удэ до плато Чингисхана, где по преданиям он осматривал с высоты свое войско, занимает не более получаса. До самого верха ведет дорога, которая никогда не пустует - навстречу спускался один автобус с туристами, сзади тарахтел другой. Подняться на плато - один из обязательных пунктов программы посещения Бурятии. Здесь, кажется, остановилось время, а на сопках вдали виднеются не деревья, а спешащие к своему предводителю воины. А вокруг такая величественная красота, что хочется кричать от счастья. Что, собственно, и рекомендуют туристам - выпустить весь скопившийся негатив. Можно кричать, кружиться или тихо медитировать - советуют лишь не приближаться к установленной вдали палатке шамана и не трогать камни. На всякий случай - кто знает, что они успели впитать себя за долгую жизнь? Аккуратно заглядываю вниз, метрах в пяти подо мной пролетает сокол - где еще увидишь такое?

Пир на весь мир

- Есть различные туристические проекты, кстати, по их числу, мы тоже в лидерах. Среди них направления, позволяющие окунуться в буддийскую культуру, - это многих привлекает. Круглый год туристы посещают Иволгинский дацан - центр буддизма России, отправляются к камню богини Янжимы, у которой просят помощи в личной и творческой жизни. Зачем ехать в Непал или Индию, когда есть все в одном месте - в Бурятии, - улыбается Доржиев.

Развито в регионе сотрудничество с Монголией - эта страну называют братской. У монголов и бурят один язык, одна культура и одна вера. В Улан-Батор ежедневно отправляются автобусы с туристами.

В 2027-м Бурятию накроет еще одна туристическая волна - запланировано празднование 300-летия города Кяхты.

- На Руси была такая пословица: тот богач, кто пьет кяхтинский чай и ест коломенский калач. Великий чайный путь шел из Китая через Монголию до Кяхты. Во времена своего расцвета город давал 9 процентов доходов всей казны Российской империи. Только представьте - там было где-то сто купеческих домов, которые по своему богатству спорили с лучшими купеческими домами Москвы и Санкт-Петербурга того времени, - рассказывает министр.

В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" в Бурятии за 2,5 года построено 54 модульных отеля

Отмечать солидную дату будут с размахом - в городе обновляют инфраструктуру и объекты культуры, планируют мероприятия и ждут гостей.