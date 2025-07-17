Каждый пятый россиянин предпочитает путешествовать в одиночестве

Каждый пятый житель РФ (19%) путешествует в одиночестве, каждый третий - с мужем или женой. Об этом говорится в результатах исследования МТС AdTech (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Каждый третий россиянин предпочитает ездить в путешествия с мужем или женой, каждый четвертый - с друзьями. С детьми путешествуют 20% респондентов, по 19% ездят с родственниками и еще столько же путешествуют соло", - рассказали эксперты.

Коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов отметил, что путешествия в одиночестве больше всего характерны для беби-бумеров (рожденных с 1946 по 1964 годы), 21% респондентов из этой возрастной группы путешествуют "соло".

Согласно исследованию, 77% респондентов собираются в этом году отдыхать на территории РФ. Минимум одно путешествие планируют 45% опрошенных. Большинство - 90% - россиян считают отдых в своей стране комфортным.

"Мнения о стоимости отдыха разделились - 44% опрошенных россиян назвали отдых в России доступным, при этом почти столько же посчитали дорогим (43%). Неоправданно дорогим отдых назвали 11%", - подчеркнули эксперты.

По данным входящей в экосистему МТС платформы Bronevik.com, чаще всего для проживания в путешествиях по России туристы бронируют отели (61% заказов), мини-отели (14%), апартаменты (9%). При этом поколение беби-бумеров чаще выбирают гостиницы (55%), дома (21%) и кемпинги (9%), миллениалы - аппартаменты (18%), хостелы (10%) и глэмпинги (3%), а зумеры - апартаменты (19%), хостелы (10%) и трейлеры (3%).

Опрос был проведен в июне 2025 года. В нем приняли участие 2,6 тыс. россиян старше 18 лет.