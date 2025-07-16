Туристы в Калининграде начали готовить еду сами

Стоимость экскурсионных туров в Калининградскую область в этом сезоне выросла на 20%. Одновременно, по данным Ассоциации туроператоров России, проживание в отелях региона подорожало до 40%.

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Однако, несмотря на значительный рост цен, интерес туристов к самому западному региону России не снижается. Путешественники начали адаптироваться к новым условиям, чтобы сэкономить. Многие теперь ищут более доступные варианты размещения, предпочитая жилье без питания, но с собственной кухней. Это позволяет им готовить завтраки, обеды и ужины самостоятельно, сокращая расходы. Таким образом, высокий спрос на отдых в Калининградской области сохраняется даже на фоне подорожания.

Пока калининградцы годами копят на свое жилье, а рыбаки бьют рекорды, несмотря на запреты, туристам тоже приходится мириться с высокими ценами на отдых в регионе.