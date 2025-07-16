Пять самых популярных озер для летнего отдыха на Среднем Урале

В июне объем переданных данных у свердловских водоемов вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики «МегаФона» выяснили, какие озера стали самыми популярными для летнего отдыха на Среднем Урале.

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Таватуй

Озеро, находящееся в Невьянском районе, в 50 километрах от Екатеринбурга, считается одним из красивейших в окрестностях уральской столицы. На его берегу расположены поселки Таватуй, Калиново и Приозерный. На территории озера есть множество баз отдыха и оздоровительных лагерей.

Шарташ

Озеро, площадь которого составляет 7,4 квадратных километров, находится в Кировском районе Екатеринбурга, поэтому оно пользуется у горожан большим спросом. Вокруг водоема расположены пляж, лесопарк и Шарташские каменные палатки. В озере водятся плотва, пескарь, окунь, карась, карп, линь, рипус. Кроме того, в 2014 году Шарташ был объявлен памятником природы областного значения.

Балтым

Это озеро находится в Верхней Пышме и принадлежит к бассейну реки Пышмы. Площадь водоема достигает 7,5 квадратных километров. По его берегам расположены пляжи, некоторые из которых имеют свои кафе и лежаки в аренду. Также на территории есть база отдыха, лодочные станции и яхт-клуб.

Волчихинское водохранилище

Водоем, созданный в 1944 году, находится на реке Чусовой. Его общая площадь составляет 37,1 квадратных километров. На берегах расположены базы отдыха и гостиницы. Водохранилище также используется для водоснабжения Екатеринбурга.

Белоярское водохранилище

Водоем, образованный в связи со строительством Белоярской атомной электростанции, расположен на территории муниципального округа Заречный, в 50 километрах к востоку от Екатеринбурга. Считается крупнейшим водохранилищем Свердловской области. Оно используется в качестве охладителя реакторов АЭС, а также для технического водоснабжения станции. Несмотря на это, на территории есть как турбазы и дома отдыха, так и туристический комплекс.