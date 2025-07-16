В Анапе от загрязнений очистили часть береговой линии

С помощью специализированной техники в Анапе очищено 8,5 км береговой линии, заявил Николай Заливин, директор ООО «Курорты Анапы».

Его слова приводит Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».

«На разных участках идут разные этапы работ: где-то завершается подготовка к сдаче территории, где-то только начинается планировка. В некоторых местах проводится последнее просеивание песка, в других — первичная обработка», — отметил Заливин.

Он добавил, что в общей сложности задействовано более восьми единиц спецтехники, включая просеивающие машины, выравнивающие грабли, плуги и погрузчики.

Работы по очистке пляжей продолжаются. На данный момент механизированные работы ведутся одновременно на нескольких участках, включая устье реки Можепсин.