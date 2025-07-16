В России одобрили закрепление понятия «туристская услуга»

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который закрепляет в законодательстве понятия "туристская услуга", "объекты туристской индустрии" и "субъекты туристской индустрии".

Необходимые изменения внесены в закон "Об основах туристкой деятельности в РФ". Так, под туристской услугой предлагается считать услуги, оказываемые субъектами туристской индустрии, в том числе услуги туроператоров и турагентов, средств размещения, услуги экскурсовода, гида-переводчика, инструктора-проводника, услуги, связанные с использованием горнолыжной трассы и пляжа.

Документ определил, что к субъектам туриндустрии отнесены юрлица, индивидуальные предприниматели и физлица. Законом также дается определение объектов туристской индустрии. К ним будут относиться виды туристских ресурсов, включающих в себя помещения, здания, строения, сооружения, транспортные средства и иные объекты, принадлежащие субъектам туристской индустрии на праве собственности, аренды или на ином законном основании и используемые для оказания туристских услуг.

Кроме того, документ определяет понятие туристской индустрии. Это комплексная сфера экономической деятельности, связанная с использованием ресурсов и объектов индустрии в целях предоставления туристских услуг, в том числе в составе туристских продуктов, и иных услуг, обеспечивающих потребности туристов, включая услуги по питанию, перевозке, санаторно-курортному лечению, информационному обеспечению, игорно-развлекательные и конгрессно-выставочные услуги.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.